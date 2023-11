Appel à projets : mise à disposition d'une parcelle en agriculture biologique au parc des Lilas

Le parc départemental des Lilas : une vaste étendue à préserver

Agriculture biologique au parc des Lilas ; crédit © E.Legrand/CD94 Le parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine constitue un vaste espace naturel de près de 100 hectares. Avec ses champs, ses vergers et ses prairies fleuries, il offre un cadre champêtre évolutif au cours des saisons. Espace de loisirs et de promenade, le parc dispose également de cultures céréalières, de jardins familiaux, de parcelles maraîchères et pâturées, et de lieux de production horticoles gérés par des horticulteurs privés. Classé Espace Naturel Sensible par le Département du Val-de-Marne en 1989, le site est aujourd’hui reconnu en tant que réservoir de biodiversité à l’échelle régionale.

Le terrain mis à disposition est situé au 2 rue Julian Grimau à Vitry-sur-Seine, sa surface totale mise à disposition est de 19 778 m².

Projet et attentes du Département

L’objectif général du Département du Val-de-Marne à travers cet appel à projets est de promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement, compatible avec la nature du site, ses enjeux écologiques, le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et son ouverture au public.

En accord avec les perspectives départementales de gestion du parc des Lilas, deux grands axes de développement peuvent être envisagés dans le cadre de cet appel à projet :

La production de végétaux

L'implantation d'un centre de formation en lien avec les activités du parc

Un espace naturel à préserver et valoriser

Appel à projets : agriculture biologique au parc des Lilas ; crédit © E.Legrand/CD94 Une grande importance sera accordée à la qualité environnementale et à l'insertion paysagère du projet. Le projet agricole devra s'inscrire dans une gestion écologique en respectant certains principes :

économie de la ressource en eau,

valorisation des déchets verts produits,

absence d'usage de produits phytosanitaires,

accueil de la biodiversité sur la parcelle,

adaptation des opérations d'entretien et de gestion aux cycles des espèces présentes.

Toute labellisation ou engagement dans une démarche de certification permettant de répondre aux exigences environnementales du site sera un plus.

Contribuer aux dynamiques locales

Le projet sera également apprécié en fonction de ses perspectives d'insertion dans la vie du parc. Le candidat devra pouvoir exposer la manière dont il envisage d'y contribuer. Dans cette perspective sont attendues des propositions visant la complémentarité et la solidarité avec les autres acteurs du parc. Il devra plus particulièrement veiller à ce que le développement de son activité ne vienne pas concurrencer le système économique local mais chercher, au contraire, à le renforcer.

L'intégration d'un caractère pédagogique à destination du grand public pourra être un plus. Le projet devra être compatible avec la possibilité d'une ouverture au public (journées portes ouvertes par exemple) et impliquer une démarche de sensibilisation et d'animation en participant aux manifestations et animations pédagogiques organisées par le Département.

Le Département sera aussi attentif à tout type d'action qui favoriserait l'insertion vers l'emploi des publics fragiles.

Viabilité économique du projet

Le Département sera vigilant à ce que le candidat ait les moyens de valoriser au mieux les infrastructures du site, ce qui implique des investissements relativement conséquents (remise en état, mise aux normes...). Le réalisme opérationnel et la viabilité économique du projet seront donc déterminants.

Qui peut répondre à l’appel à projets ?

Le présent appel à projets s’adresse aussi bien aux personnes ayant déjà de l’expérience dans le monde agricole, qu’aux jeunes agriculteurs débutants dans le milieu, tout comme aux associations, aux entreprises ou encore aux structures de recherche et du monde universitaire.

Les projets présentés devront impérativement revêtir un caractère agricole. Tout projet non-agricole sera automatiquement éliminé.

Déposer un dossier de candidature

Les dossiers complets devront être adressés, avant minuit, le 31 décembre 2023, à l’adresse suivante :

Conseil départemental du Val-de-Marne

Direction des Espaces Verts et du Paysage - Service Projets

10, chemin des Bassins

94 000 CRETEIL

Ou par mail : espacesverts@valdemarne.fr

Des visites du site seront organisées entre mi-novembre et mi-décembre, sur demande des candidats (par mail de contact : espacesverts@valdemarne.fr). Les dossiers seront soumis à une présélection par un comité technique, composé des agents des services techniques départementaux. Les candidats présélectionnés pourront être reçus en entretien avec un jury, composé des élus départementaux. Le candidat sera désigné suite à la délibération du jury, en mars 2024.