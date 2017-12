Appel à projets pour la création de place pour les jeunes de 16 à 20 ans

Dans le cadre du schéma de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse du Département pour la période 2017-2021, le présent appel à projets vise à définir les attentes du Département pour l’extension ou la création de structures d’accueil pour des jeunes de 16 à 20 ans en difficulté d’insertion sociale et professionnelle confiés à l’Aide sociale à l’enfance. Le dossier de réponse doit être déposé au plus tard le 21 février 2018 à 16h00.