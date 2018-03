Appel à projets pour la création de services d'action éducative en milieu ouvert

Dans le cadre du schéma de prévention et de la protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021, le Département du Val-de-Marne lance un appel à projets visant à autoriser la création d’un ou plusieurs services d’action éducative en milieu ouvert sur le territoire.

Objet de l'appel à projets

Le présent appel à projets vise à autoriser la création d’un ou plusieurs services d’action éducative en milieu ouvert judiciaire sur le territoire du Val-de-Marne.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse du Département du Val-de-Marne pour la période 2017-2021 et notamment l’axe 2 « innover et améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants et des jeunes ».

Suite au constat partagé et pérenne d’un nombre important de mesures mise en oeuvre de manière différée, l’un des objectifs définis au travers du schéma est donc de créer un service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) pour répondre aux besoins en la matière dans des délais plus raisonnables.

Délai de dépôt des dossiers de réponse

Le dossier de réponse doit être déposé au plus tard le lundi 14 mai 2018 à 16 heures.

Modalités de consultation des documents

L'avis d’appel à projet

Cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du Conseil départemental du Val-de-Marne

Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès de la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse jusqu'au lundi 30 avril 2018.

Si elles présentent un intérêt général, le Département et la Préfecture du Val-de-Marne s’engagent pour leur part à diffuser des informations complémentaires à l’ensemble des candidats, au plus tard le lundi 7 mai 2018.

Calendrier

En dehors des dates de publication de l’appel à projet et de dépôt des dossiers de réponse, les dates mentionnées ci-dessous sont prévisionnelles et susceptibles d’être modifiées.