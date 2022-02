Appel à projets pour la mise en œuvre d’actions de retour et de maintien dans l’emploi

Porté par le Conseil départemental, cet appel à projets a pour objectif d'initier des actions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle, à destination des publics les plus fragiles. Date limite de l'appel à projets : 3 mars 2022.

Date limite des dépôts : 3 mars 2022.

Chef de file en matière d’action sociale et d’insertion, le Département développe une ambition et une vision consolidée et combinée de l’insertion et de l’emploi dans le cadre d’une approche globale à destination de tous les publics fragilisés Val-de-Marnais. Les orientations stratégiques définies favorisent l’autonomie et le retour à l’emploi pour tous.

C’est dans ce cadre que le Département souhaite proposer, à travers cet appel à projets, des actions en faveur de l’insertion afin de consolider les parcours individuels et projets professionnels des personnes les plus éloignées. L'objectif : impulser une dynamique d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, les actions soumises par les porteurs de projets s'adresseront en priorité aux allocataires du rSa en Val-de-Marne, ainsi qu'aux publics en démarche d'insertion.

Quels types de projets ?

Les projets proposés devront respecter le cahier des charges tout en répondant aux besoins suivants :

développement de compétences transversales des publics visés en contexte professionnel,

découverte des secteurs d’activité - métiers en tension (métiers d’aide à la personne/autonomie, de l’hôtellerie-restauration...), en lien avec la Cité des Métiers,

appui à l’élaboration/la validation d'un projet professionnel pour favoriser l'accès à la formation ou à l’emploi,

acquisition des savoirs de base à destination des publics en insertion des Structures d’Insertion par l’activité économique (SIAE).

Les projets attendus se dérouleront sur la période 2022-2023. Ils prendront effet à compter de la signature de la convention et se termineront le 31 décembre 2023.

Une enveloppe maximale totale de 450 000 € est réservée annuellement pour l’ensemble des projets. Certains projets retenus pourront faire l’objet d’un co-financement européen FSE + dans le cadre de la programmation 2021-2027. L’attribution de la contribution fera l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens de 3 ans entre le Département et chaque porteur de projet.

Qui peut participer à cet appel à projets ?

Sont éligibles pour être porteurs des actions : les associations et tout autre acteur public ou privé quel que soit son statut.

Modalités de dépôts

Le dossier comprenant l’ensemble des documents et pièces pourra être transmis :

par mail à l’adresse suivante : daso-insertion@valdemarne.fr

ou par courrier

Conseil départemental du Val-de-Marne

Direction de l’Action sociale - Service Insertion

94000 CRETEIL



La date limite de réception des dossiers : jeudi 3 mars 2022.