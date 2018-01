Appel à projets pour l’animation et la valorisation de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Pierre-Fitte, à Villeneuve-le-Roi

Acquis par le Département en 1996, l’espace naturel de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi fait partie des 13 sites classés Espaces Naturels Sensibles (ENS) en Val-de-Marne. Après un programme de nettoyage entre 2012 et 2013, le Département souhaite à présent ouvrir ce site à un plus large public, et mettre en valeur son caractère naturel tout en le préservant. Il souhaite y développer des activités à l’attention des habitants. C’est donc pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces activités qu'il a décidé de lancer un appel à projets.

Objet de l’appel à projets

Depuis 1990, le Département du Val-de-Marne met en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Cet appel à projets porte donc sur des activités d’animations et de sensibilisation à la protection de la nature (volet 1), et sur des activités en lien avec l’agriculture ou le jardinage (volet 2), qui pourront s’étaler sur une durée de 2 à 4 ans.

Le volet 1 de l’appel à projets peut porter sur des activités telles que la réhabilitation d’habitat, la réintroduction d’espèces indigènes, des campagnes d’identification et de comptage faunistique et floristique, et l’accueil de groupes de différents publics (scolaires, étudiants, professionnels, grand public) pour des animations pédagogiques.

Le volet 2 de l’appel à projets concerne des activités en lien avec les pratiques agricoles au sens large : jardins partagés, jardins familiaux, activités maraichères, vergers, élevage, chantiers écoles, etc.. Cette liste n’est pas exhaustive.

Les activités proposées sur les deux volets de cet appel à projets devront faire preuve d’une utilité sociale forte, en intégrant dans leur montage et leur mise en œuvre les habitants, les bénéficiaires, les services départementaux et les acteurs locaux ou encore en étant vecteur de création d’emplois durables.

Porteurs de projets éligibles

Chaque projet peut être présenté soit par un porteur unique, soit par plusieurs porteurs partenaires clairement identifiés. Plusieurs porteurs de projets sont susceptibles d’être retenus, sous réserve d’être compatibles entre eux, mais une candidature groupée pourra être privilégiée.

Modalités de consultation des documents

Le cahier des charges, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont téléchargeables en bas de page.

Calendrier

En dehors des dates de publication et l’appel à projets et de dépôt des dossiers de candidature, les dates mentionnées ci-dessous sont prévisionnelles et susceptibles de modification.