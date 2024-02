Appel à projets : Soutien aux projets associatifs en faveur de la protection de l’environnement et des animaux

Nature du projet

Dans le cadre de sa politique en matière de protection des espaces naturels sensibles (ENS) et du patrimoine naturel du Val-de-Marne, le Département lance un appel à projets auprès des associations qui peuvent proposer et mettre en œuvre des projets en faveur de la nature et des animaux sur le territoire. Cet appel à projets repose sur 3 axes :

Axe 1 : bien-être animal, animaux d’élevage et faune sauvage

Axe 2 : préservation et restauration de la biodiversité

Axe 3 : sensibilisation et éducation à l’environnement

Conditions d'éligibilité

Cet appel à projets s'adresse uniquement aux associations à but non lucratif (loi 1901) basées en Île-de-France et dont le projet se déroule dans le Val-de-Marne. Les actions des projets déposés doivent obligatoirement :

avoir lieu dans le Val-de-Marne et en direction des Val-de-Marnais,

être gratuites pour le public

être valorisées auprès des Val-de-Marnais par des actions de communication de la structure porteuse du projet.

Déposer un dossier de candidature

Le dossier devra obligatoirement intégrer les documents suivants :

Le dossier de candidature dûment rempli ;

Une copie des derniers statuts adoptés signés ;

Le numéro SIRET de l’association ;

Le récépissé de déclaration en Préfecture et la photocopie de la publication au Journal Officiel (JO) mentionnant la date de création de la structure ;

La liste à jour des membres du Conseil d’administration et du Bureau de l’association en précisant la fonction de chacun d’entre eux ;

Le rapport d’activité de l’année n-1 ;

Le bilan comptable et le compte de résultat simplifié des trois derniers exercices clos ;

Les coordonnées du responsable du projet ;

Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal établi au nom de l’association, conforme à l’intitulé exact statutaire déclaré et publié au Journal Officiel ;

Une attestation d’assurance à jour ;

La Charte Départementale pour la Laïcité et les Principes Républicains signée.

Les dossiers complets devront être adressés avant le 30 avril 2024 à minuit, dernier délai, soit :

1. Par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe revêtue de la mention : Appel à projets "Soutien aux associations de protection de l'environnement et des animaux"

2. Déposés aux horaires d’ouverture 9h-12h / 14h-16h à l'adresse suivante :

Département du Val-de-Marne

Direction des espaces verts et du paysage

10, chemin des bassins

94000 Créteil cedex

3. Par courriel : devp-saf-cp@valdemarne.fr