Appel à projets : soutien aux projets de solidarité internationale 2022

Vous êtes engagé dans un projet de solidarité internationale ?

Le Département vous soutient !

Le Val-de-Marne est un territoire historiquement ouvert et tourné sur le monde.

Qui peut répondre à l’appel à projets ?

Toute association loi 1901 siégeant et active en Val-de-Marne peut faire acte de candidature. L’association doit justifier d’un an d’existence, faire la démonstration d’une activité et d’un rayonnement sur le territoire val-de-marnais ainsi que respecter la Charte départementale pour la laïcité et des principes de la République.

Projets éligibles

Cet appel à projets a vocation à soutenir des projets de solidarité internationale qui visent l’amélioration des conditions de vie des populations en agissant dans les domaines de :

l’eau, en particulier autour des enjeux de santé, hygiène et assainissement,

la petite enfance dans ses dimensions sanitaire et de protection maternelle et infantile,

la transition écologique, en particulier en réponse aux enjeux climatiques, énergétiques et de biodiversité.

Les projets doivent se dérouler dans un territoire de l’Espace de la francophonie (voir annexe 1), au sein de la liste des pays éligibles à l’Aide publique au développement établie par l’OCDE.

L’aide financière accordée par le Conseil départemental ne pourra pas excéder 50 % du coût total du projet et ne pourra pas dépasser un montant de 10 000 €.

Déposer un dossier de candidature

Le dossier de candidature est à remplir et à faire parvenir avant le mardi 18 octobre 2022 soit par mail à relationsinter@valdemarne.fr, soit par courrier à l’adresse suivante :

Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

Hôtel du Département

94054 Créteil cedex

Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable.