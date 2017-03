Appel à projets - Soutien aux projets exemplaires en faveur du climat sur le territoire du Val-de-Marne

A l’image de la démarche « Le Val-de-Marne en mouvement pour le climat », le Conseil départemental du Val-de-Marne poursuit sa lutte contre le dérèglement climatique et soutient les initiatives en ce sens. Il renouvelle son appel à projets pour encourager et accompagner la création et la mise en œuvre d’actions en faveur du climat par les acteurs territoriaux.

Les thèmes prioritaires (mais non exclusifs) sont issus des objectifs de développement durable de l’ONU :

Mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions :

- Mesures d’adaptation aux aléas climatiques et catastrophes naturelles

- Actions d’éducation, de sensibilisation des citoyens ou des institutions à la lutte contre dérèglement climatique

- Action de solidarité internationale en faveur du climat

Modes de consommation et de production durables :

- Préservation des ressources naturelles

- Lutte contre le gaspillage alimentaire

- Promouvoir des pratiques durables dans le cadre des marchés publics

- Favoriser le commerce équitable, éthique et durable

- Promouvoir un tourisme local et durable

Cet appel à projets a pour objet de financer des actions et projets correspondant à ces objectifs. Il est destiné aux acteurs de la transition énergétique du territoire qu’ils soient des associations, des collectivités territoriales ou des établissements publics (établissements scolaires, hôpitaux...).

jusqu'au vendredi 16 juin 2017 soit par courriel à l’adresse soit par courrier à l’adresse : Le dossier de candidature est à remplir et à faire parvenirsoit par courriel à l’adresse developpement.durable@valdemarne.fr

Conseil départemental du Val-de-Marne

Délégation générale au développement durable

Immeuble la Pyramide

80, avenue du général de Gaulle

94000 CRETEIL