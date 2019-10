Budget citoyen : imaginez les parcs départementaux de demain

Budget citoyen : vos idées, vos choix, votre Val-de-Marne

Un budget citoyen, c’est quoi ?

Il s’agit d’une démarche démocratique où les citoyennes et citoyens sont placés au cœur du dispositif de participation. Les Val-de-Marnais·es ont ainsi la possibilité de proposer et de choisir des projets mis en place dans les parcs et les espaces naturels départementaux.

Le budget citoyen en 3 étapes

Vous donnez vos idées jusqu’au 31 décembre 2019

Vous votez du 1er au 30 avril 2020

Nous réalisons vos projets dès le mois de juin 2020

Qui peut participer ?

L’ensemble des Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises, à partir de 11 ans et sans condition de nationalité, peuvent déposer une ou plusieurs idées. Le dépôt d’idées est également ouvert à celles et ceux qui travaillent et étudient dans le Département. Le dépôt d’idées n’est pas accessible aux associations.

Comment déposer son idée ?

3 possibilités :

En ligne

Lors des rencontres citoyennes

Dans les accueils de certains parcs et équipements départementaux

Comment les idées seront-elles sélectionnées ?

Pour être éligibles les idées devront :

Avoir une dimension écologique et contribuer à favoriser le vivre ensemble

Servir l’intérêt général et bénéficier au plus grand nombre

Permettre à tous et toutes d’en bénéficier gratuitement

Concerner une dépense d’investissement (construction, aménagement) dans un ou plusieurs des 16 parcs départementaux

Être réalisable techniquement et juridiquement par le Département dans un délai de deux ans

L’étude des propositions – le Labo citoyen

Avant d’être soumises au vote, la faisabilité technique et réglementaire des idées sera étudiée. Accompagné par les services départementaux, un Labo citoyen, composé de jeunes val-de-marnais·es de 18 à 25 ans, travaillera également avec les porteurs et porteuses d’idées afin qu’un maximum de proposition soient retenues.

Quels sont les 16 parcs concernés ?

Espace naturel de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi

Espace naturel de la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne

Parc de la Roseraie du Val-de-Marne à l’Haÿ-les-Roses

Domaine des Marmousets à La-Queue-en-Brie

Parc de la Plage Bleue à Valenton

Parc de la Saussaie-Pidoux à Villeneuve-Saint-Georges

Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine

Parc des Hautes-Bruyères à Villejuif

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine

Parc du Coteau de Bièvre à Arcueil et Gentilly

Parc du Morbras à Sucy-en-Brie

Parc du Plateau à Champigny-sur-Marne

Parc du Rancy à Bonneuil-sur-Marne

Coulée verte Bièvre-Lilas

Parc Petit-le-Roy à Chevilly-Larue

Parc du Champ-Saint-Julien à Valenton

Rencontres citoyennes

Lundi 25 novembre à 11h au parc Hautes-Bruyères

Avenue de la République à Villejuif

Mardi 26 novembre à 19h à la maison de l’environnement

66 Rue de la Division du Général Leclerc à Arcueil

Mercredi 4 décembre à 19h à l’espace naturel de la Plaine des Bordes

Avenue des Bordes à Chennevières-sur-Marne

Vendredi 6 décembre à 19h au parc de la Plage Bleue

Avenue du Champ-Saint-Julien à Valenton

Mardi 17 décembre à 19h à l’ancien collège Gustave-Monod

20, rue Carpeaux à Vitry-sur-Seine