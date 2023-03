Lutte contre les perturbateurs endocriniens

Le Département du Val-de-Marne est engagé dans des actions visant à limiter l’exposition des Val-de-Marnais aux perturbateurs endocriniens.

Cette mobilisation a été concrétisée par la signature le 8 décembre 2022 de la Charte Villes et Territoires Sans Perturbateurs Endocriniens, portée par le Réseau Environnement Santé, qui témoigne, encore davantage, de l’engagement de la Collectivité pour agir contre les perturbateurs endocriniens et informer la population sur cet enjeu majeur de santé publique.

Les perturbateurs endocriniens (phtalates, bisphénol A, parabènes, certains pesticides, alkyphénols, formaldéhydes, PFOA, PFOS, etc.) peuvent être présents les produits de consommation courante (contenants alimentaires, aliments non biologiques, ustensiles de cuisine, jouets, cosmétiques, produits d’entretien, répulsifs, etc.) et dans notre environnement quotidien (air, sol, eau, végétaux, etc.) du fait de contamination des milieux. Or, ils modifient le fonctionnement du système hormonal (aussi appelé « système endocrinien ») et peuvent ainsi provoquer des effets néfastes pour la santé : troubles de développement du fœtus, puberté précoce, hyperactivité, asthme, obésité, infertilité, cancer, dérèglement thyroïdien, etc.

Pour répondre à ses objectifs, les actions de la Collectivité sont orientées autour de trois axes :

Axe 1 : réduire l’exposition

La réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens est prioritaire pour préserver la santé des Val-de-Marnais. Plusieurs actions ont été engagées en ce sens :

L’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires

Entre 2004 et 2014, le Département a réduit l’usage des pesticides de 98% dans l’entretien de ses espaces verts, en amont de la loi Labbé et a divisé par 10 sa consommation de pesticides entre 2015 et 2020.

Le non recours aux produits phytosanitaires concerne les parcs, arbres d'alignement, extérieurs des bâtiments départementaux et des collèges gérés par le Département, soit un total de 535 hectares et avec des retombées pour la santé des Val-de-Marnais fréquentant ces lieux.

Il ne s’agit pas seulement pour le Département de remplacer systématiquement un produit prohibé par un produit autorisé, mais de rechercher et d’expérimenter des solutions alternatives et écologiques, en témoigne par exemple le remplacement des bâches de paillage en plastique à la faveur de paillage naturel.

La réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation

Le Département accompagne le développement d’une agriculture biologique afin de préserver la santé des exploitants, des consommateurs et des riverains. Par ailleurs, le seuil de 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits bio dans la restauration collective imposée par la loi Egalim, est atteint.

L’ouverture de la nouvelle cuisine centrale Cuisines Eugénie Brazier qui produira, à termes plus de 7000 repas par jour, a été l’occasion de favoriser des dispositifs cohérents avec la réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens, dont le choix de bacs en inox remplaçant les contenants en plastique.

La réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans les produits d’entretien

Le Département a la particularité de proposer à sa population l’accueil de jeunes enfants dans 78 crèches départementales. La santé des plus de 4000 enfants accueillis et des professionnels qui travaillent auprès d’eux est un enjeu fondamental. Depuis janvier 2018, la Direction des crèches a mis en place un nouveau protocole d’entretien ayant permis d’une part, l’uniformisation des produits sur l’ensemble des crèches départementales et l’intégration de produits Ecolabel ou Ecocert et d’autre part, une diminution significative du nombre de produits utilisés passant de 80 à 10 références.

Axe 2 : former les professionnels accompagnant les publics

Former les professionnels du Département aux enjeux des perturbateurs endocriniens est essentiel afin qu’ils puissent adapter leurs pratiques professionnelles et agir sur la santé des publics qu’ils accompagnent.

Ainsi, :

Entre 2020 et 2021, 200 professionnels de PMI (puéricultrices, sages-femmes, et médecins) ont été formés à la santé environnementale, dans le cadre du projet « Périnatalité, Environnement, Prévention, Santé » (PEPS)

En 2022, 130 assistantes maternelles agréées ont été formées à la santé environnementale dans le cadre du projet « Prévenir les impacts de la pollution environnementale sur la santé des enfants accueillis chez les assistantes maternelles agréées sur la ville de Créteil ».

Près de 200 agents d’entretien des parcs départementaux bénéficient d’une formation continue. Des guides de bonnes pratiques ont également été réalisés.

Colloque de décembre 2022 sur les perturbateurs endocriniens (©L.Schoenhentz/CD94) Les agents travaillant au sein des crèches bénéficient d’une formation intégrant un temps individualisé pour chaque agent technique et dédié à une meilleure connaissance du protocole d’entretien et des produits utilisés dans leurs pratiques professionnelles

Le Département se mobilise également pour des actions de sensibilisation des professionnels du territoire : collectivités du Val-de-Marne, professionnels de santé, institutions, etc. Un colloque a été, organisé sur ce sujet en 2022.

Axe 3 : informer le grand public

L’information est essentielle afin de sensibiliser l’ensemble des Val-de-Marnais à cette question et leur apporter des conseils concrets pour limiter l’exposition à ces substances :

La sensibilisation des femmes enceintes et des jeunes parents : un enjeu prioritaire

Les consultations en centre de PMI ou les visites à domicile réalisées par les professionnels de PMI ayant suivi la formation PEPS sont des moments privilégiés pour prodiguer des conseils visant à réduire l’exposition de la femme enceinte, des bébés et de toute la famille aux perturbateurs endocriniens : alimentation, aération, produits ménagers, etc.

Les assistantes maternelles de Créteil, formées à la santé environnementale, relaient également les bonnes pratiques aux parents afin de limiter l’exposition des enfants et de la famille à ces polluants dans le cadre familial.