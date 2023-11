Compte-rendu et procès-verbal de la séance du 13 novembre 2023

Séance du lundi 13 novembre 2023 où la Préfète présente aux élus départementaux le rapport d'activité 2022 des services de l'Etat dans le Val-de-Marne. Photo : L. Schoenhentz Comme indiqué dans l'article L3121-26 du Code général des collectivités territoriales : chaque année, le représentant de l'État dans le département informe le conseil départemental, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État dans le département. Le Conseil départemental s'est donc réuni lundi 13 novembre à 9h en séance exceptionnelle pour entendre la préfète du Val-de-Marne, Sophie Thibault, et prendre connaissance de ce rapport.

En 2022, l’État a eu la charge de répondre aux défis posés par le retour de la guerre aux portes de l’Europe et par ses conséquences locales : accueil important de réfugiés ukrainiens et montée des prix de l’énergie. Dans ce contexte complexe, les services de l’État se sont attachés à poursuivre leurs actions en faveur de la sécurité, l’égalité des chances, la formation et l’emploi ainsi que la réalisation des grands projets d’aménagements sur le territoire val-de-marnais.

Ce rapport d’activité est aussi une illustration du travail de l’ensemble des agents des services de l’État. Il est structuré en 4 grands axes :

L’État soutient la transition écologique et le développement des territoires L’Etat garantit la cohésion sociale et promeut l’égalité des chances L’État assure la sécurité, protège les populations et garantit l’exercice de la vie démocratique L’État œuvre en faveur de l’économie, l’emploi et la formation

A l'issue de la présentation du rapport, la séance a donné lieu à un débat entre la préfète et les membres du Conseil départemental.