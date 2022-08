Les Jeux du Val-de-Marne, 15 jours de sport pour tous

Les Jeux du Val-de-Marne sont gratuits et ouverts à tous. Cet évènement propose de découvrir et s’initier à de nombreuses disciplines. Les Val-de-Marnais se réunissent autour des valeurs du sport : le partage, l’esprit d’équipe, le plaisir de l’effort et la convivialité.