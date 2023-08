Jeux de Paris 2024 : l'épreuve olympique du contre-la-montre (cyclisme) dans le Val-de-Marne

Le public sur les bords des routes du Tour de France le démontre tous les ans : le cyclisme est un des sports les plus populaires en France. Paris 2024 donne rendez-vous aux spectateurs tout au long des parcours !

Nous sommes fiers que le cyclisme sur route amène les Jeux dans de nouveaux territoires comme le Val-de-Marne [...] (Tony Estanguet, Président de Paris 2024)

Une épreuve olympique sur le territoire val-de-marnais

Cinq villes du Val-de-Marne dans le parcours du contre-la-montre

5 villes du Val-de-Marne traversées : Charenton-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Vincennes et Saint-Mandé.

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, une distance et un parcours communs seront proposés aux 35 coureuses et aux 35 coureurs du contre-la-montre. Samedi 27 juillet 2024, c’est depuis l’Esplanade des Invalides que s’élanceront tour à tour les athlètes pour 32,4 km quasi dénués de tout relief.Après le quartier de Saint-Germain-des-Prés, ils franchiront la Seine par le pont de Sully pour rallier la place de la Bastille. C’est en atteignant le Bois de Vincennes qu’une série de clins d’œil sportifs débutera.

Le Vélodrome Jacques Anquetil, aussi surnommé la Cipale, sera d’abord salué pour son beau palmarès : l’enceinte a accueilli les Jeux de Paris 1924 et l’arrivée du Tour de France de 1968 à 1974. Le tracé du « chrono » croisera ensuite celui du Polygone de Vincennes, segment très prisé des cyclosportifs parisiens.

Enfin, le passage devant l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP), partenaire de longue date du Conseil départemental du Val-de-Marne, sonnera l’heure d’opérer un demi-tour. Les coureuses et coureurs atteindront la mi-parcours après une brève incursion dans les communes du Val-de-Marne limitrophes de la capitale. Cinq villes du Val-de-Marne seront ainsi traversées par les cyclistes : Charenton-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Vincennes et Saint-Mandé.

En quittant le Bois de Vincennes par son château, ils retrouveront la place de la Bastille, après celle de Nation, pour rejoindre en sens inverse les routes empruntées quelques dizaines de minutes plus tôt.

Cyclisme sur route : parcours du contre-la-montre des Jeux Olympiques de Paris 2024 (©Paris 2024)

Accès gratuit pour les spectateurs sur le parcours

L'occasion de voir les Jeux... gratuitement !

En dehors des zones de départ et d’arrivée soumises à des jauges et qui font l'objet d'une billetterie payante, les spectateurs pourront venir voir la course gratuitement sur des dizaines de kilomètres. Ce seront les épreuves qui compteront le plus de spectateurs !



Infos pratiques des épreuves contre-la-montre Femmes : samedi 27 juillet 2024, 14h30 – 16h00

Hommes : samedi 27 juillet 2024, 16h30 – 18h00

Nombre d’athlètes : 35 femmes, 35 hommes

Parcours : 32,4 kilomètres ; 150 mètres de dénivelé positif

Lieu de départ : Esplanade des Invalides, Paris

Lieu d’arrivée : pont Alexandre III, Paris

Accès gratuit pour les spectateurs sur l’ensemble du parcours (à l’exception des zones de départ et d’arrivée qui font l’objet d’une billetterie payante)

Val-de-Marne, terre de vélo... aussi !

Pour le cyclisme professionnel...

Le Val-de-Marne est fier d'accueillir des cyclistes de haut niveau sur son territoire, notamment des pistards. Parmi eux, impossible de ne pas citer Grégory Baugé, surnommé le Tigre. Champion de cyclisme sur piste, cet ancien licencié de l'US Créteil cumule neuf titres mondiaux, dont quatre titres de champion du monde de vitesse individuelle. Il a également glané quatre médailles olympiques entre 2008 et 2016, dont une médaille d’argent de la vitesse individuelle à Londres en 2012.

Agent du Conseil départemental du Val-de-Marne, Grégory Baugé a été "mis à disposition" de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) comme entraineur national du sprint depuis le 1er mars 2022. Il y entraîne d'autres pépites de cyclisme qui collectionnent des médailles comme Taky Marie-Divine Kouamé en cyclisme sur piste ou encore Marie Patouillet en paracyclisme, toutes deux appartenant au club de l'US Créteil.

... comme amateur

Le Val-de-Marne et le vélo, c'est une grande histoire d'amour. Et le Département contribue, à son niveau, à la promotion du cyclisme amateur et des mobilités douces grâce aux aménagements sur le territoire, Selon la récente étude du site villes.plus, le Val-de-Marne est le 6e département le plus cyclable de France.

Dans son Plan des Déplacements du Val-de-Marne 2019-2030, qui fixe la politique départementale des transports et des déplacements à travers des objectifs pour 2030, le Département donne au vélo une place significative. Par exemple, le Plan des Déplacements en Val-de-Marne prévoit pour 2030 la réalisation de 500 km cumulés d’itinéraires cyclables et la résorption des grandes coupures urbaines (pont, rond-point, route… difficiles à franchir à vélo et à pied).