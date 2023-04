L'engagement bénévole des Val-de-Marnais pour la préparation des Jeux

Les missions du volontaire : être au cœur de l’organisation du plus grand évènement sportif de la planète et contribuer directement à sa réussite ; accueillir le monde entier, incarner le sens de l’hospitalité et les valeurs de la France ; vivre une aventure intense en équipe, rencontrer des personnes venues de tous les horizons, partager des moments et des émotions uniques ; apprendre, se former, se forger une expérience qui pourra être utile pour la suite de son parcours. En 2024, la plupart des volontaires seront français, mais d'autres volontaires seront aussi issus des quatre coins du monde pour vivre les jeux en coulisses et partager une aventure inoubliable. Leur point commun : l'enthousiasme pour cet évènement sportif de grande ampleur. Sur place, les volontaires auront en charge : l'orientation et transport des athlètes, la préparation des terrains, l'accueil des visiteurs, les accréditations de la presse, l'affichage des résultats... Ils sont présents à toutes les étapes de l'organisation. En savoir plus sur les volontaires, sur le site de Paris 2024