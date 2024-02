Paris 2024 : tous les agents départementaux mobilisés pour des Jeux réussis

Le Département du Val-de-Marne (94) c’est 7500 agents, 200 métiers variés, mais surtout divers secteurs d’activités qui désirent s’impliquer pour les Jeux de Paris 2024. Ici, pas besoin de qualifications pour contribuer à cet événement mondial : tout le monde a la possibilité de mettre en place des actions.

Les crèches s’enflamment pour les Jeux

Les crèches départementales font preuve de créativité, en vue de contribuer à cet événement planétaire. De janvier à septembre 2024, les 81 crèches du Val-de-Marne se mettent au défi de créer des torches olympiques ou paralympiques, avec les enfants accueillis. De plus, les agents des crèches consacreront une semaine à la création d'une mini-olympiade au mois d’avril avec les tout-petits. Au programme : défis sportifs, ateliers de motricité et atelier autour de la santé.

Le sport, un vecteur d’inclusion et facteur d’insertion dans les foyers

La Direction de la Protection de l’enfance et de la Jeunesse (DPEJ) lance "Vers l’Olympe : Trajectoires, Inspirations, Éclats". Un projet qui comprend cinq installations et la production de 5 podcasts portés par des Ambassadeurs Sport du Val de Marne et enrichis de musiques créées par des mineurs.

Une exposition sera organisée sur un site départemental avant les Jeux Olympiques. L’objectif ? Mettre en lumière le talent artistique des jeunes en accueil d'urgence, tout en soulignant la convergence entre le monde de l'art et celui du sport de haut niveau. C'est une invitation à explorer, apprendre et être inspiré par ces récits authentiques et dynamiques.

Un accueil départemental de la flamme olympique

Le 21 juillet 2024, la flamme olympique traversera le Val-de-Marne. Elle parcourra quinze communes val-de-marnaises avec plus d'une centaine de relayeurs individuels ainsi que deux relais collectifs (fédération française d'aviron et fédération française de handball).

Cette journée unique se clôturera par un temps fort : l'allumage du chaudron au stade Duvauchelle, à Créteil. Pour l’occasion, des agents départementaux tirés au sort participeront à la une haie d’honneur qui accueillera la flamme au stade.