Portrait d’Alexis Jandard, plongeur en pleine ascension

5 Infos clés sur Alexis Jandard Alexis Jandard est né le 23 avril 1997. Il a fait de la gymnastique pendant 9 ans. Ce plongeur a entrepris une licence des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). Il a participé aux Jeux de Tokyo 2020. D’ici Paris 2024, il aura sauté 23 fois la hauteur du Mont-Blanc.

Le plongeon une discipline de prédilection

Alexis Jandard (©L. Schoenhentz/CD94)

Originaire du Rhône, Alexis Jandard s’est essayé au plongeon lorsqu’il était à l’école primaire. Cinq mois après ses débuts, il a participé aux Championnats de France et a finalement choisi de pratiquer la gymnastique. Durant 9 ans, Alexis s’est adonné à ce sport artistique à haut niveau, avant de penser à une reconversion lui permettant d’aller au bout de ses rêves. En 2013, il choisit de reprendre le plongeon, qu’il voit comme une discipline acrobatique et complémentaire à la gymnastique. Depuis 2018, Alexis s’entraine à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) avec un seul objectif : performer.

La préparation olympique d’Alexis Jandard

Alexis Jandard (©L. Schoenhentz/CD94)

Un rêve olympique demande une préparation conséquente et propre à chaque discipline. Dans le cas d’Alexis, il a fallu mettre en place un programme d’entrainement pour le plongeon à 3 mètres. Afin d’être prêt, cet athlète doit s’entraîner dix fois par semaine et 5 heures par jour. Durant chaque entraînement, il effectue 80 plongeons et 400 saltos. En bref, d’ici Paris 2024 Alexis se sera élancé du plongeoir 60 000 fois, aura effectué 300 milles rotations et plongé jusqu’à 112 500 mètres de profondeur. Tout ça avec pour objectif de réussir LE saut parfait le jour J.

Le saviez-vous : la discipline pratiquée par Alexis Jandard a fait son entrée au programme olympique en 1904. Durant les Jeux de Tokyo 2021, la Chine s’est imposée sur la scène olympique.

Palmarès d'Alexis Jandard