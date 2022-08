Portrait d'Antoine Jesel, champion de para-aviron

5 Infos clés sur Antoine Jesel Antoine est un rameur français, né le 16 octobre 1981 au Niger. Depuis un accident de la route, il pratique le para-aviron et est actuellement licencié à l'ENCOU, à Nogent-sur-Marne. Il a remporté une médaille de bronze aux Jeux paralympiques 2021 à Tokyo. C'était sa troisième participation à des Jeux paralympiques. Antoine est déjà un professionnel de l'image puisqu'il a une expérience d'assistant-réalisateur et de monteur vidéo Sous convention avec le Département depuis 2017, Antoine Jesel a renouvelé son contrat en 2022. En tant qu'agent départemental, il est rattaché au service de communication numérique, au pôle vidéo.



©E.Marie (photo gracieusement mise à disposition par la Fédération Française d'Aviron)

Un chemin de vie peu commun

Né en 1981, Antoine Jesel commence à pratiquer l’aviron en 1993, au club de Beaucaire, dans le département du Gard. Rapidement, il rejoint les équipes de France junior mais au lieu de se consacrer pleinement à sa discipline, il décide de faire une pause pour s’adonner à ses études et son travail de second assistant réalisateur.

À l'âge de 23 ans, il est victime d’un accident de la circulation qui lui cause un polytraumatisme à un membre inférieur gauche. Après de multiples opérations et une rééducation, il remonte en bateau, 4 ans plus tard, en trouvant une solution pour en adapter l’accastillage. Pour lui, abandonner n’est pas une option. Preuve en est : il brille désormais en tant qu’athlète complet et collectionne les médailles.

Jamais de problèmes, que des solutions

Un parcours sportif porté par le courage et la persévérance



Antoine Jesel pose avec ses quelques-unes de ses médailles (©E.Legrand/CD94)

Antoine Jesel remporte de nombreux titres dont un de Champion de France en quatre de couple à Vichy en 2003. En para-aviron, il termine 8ème en quatre barrés mixtes jambes-tronc-bras aux Mondiaux de Aiguebelette organisés en France. En 2018, le rameur, perfectionniste et inventif, apporte toute sa compétence au service de la performance de son bateau, en allant décrocher une médaille de bronze lors des Championnats du Monde de Plodiv.

Jesel compte également trois participations aux Jeux paralympiques (Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2021). S'il finit 8e à Londres et Rio, le rameur marque le Japon en remportant une médaille de bronze.

Galvanisé par ce titre tombé comme un merveilleux cadeau de 40e anniversaire, Antoine vise désormais les Jeux de Paris 2024 et espère y être qualifié.



Le saviez-vous ? Pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les épreuves de para-aviron prendront place au stade nautique de Vaires-sur-Marne, du vendredi 30 août au dimanche 1e septembre 2024.

Un athlète soutenu par le Département



Antoine Jesel à son bureau, au Département du Val-de-Marne (©CD94)

Aujourd’hui, Antoine Jesel est un athlète sous convention avec le Département du Val-de-Marne dans le cadre du dispositif de soutien au sport de haut niveau.

Travaillant en tant que monteur vidéo au service de communication numérique de la collectivité depuis 2017, il bénéficie des horaires aménagés pour ses entraînements quotidiens. Cette convention est importante pour lui : "J'étais actif avant mon projet sportif et cette convention me permet de continuer mon projet professionnel dans l'audiovisuel tout en continuant l'entraînement. Cela m'apporte une sérénité au quotidien avec des horaires aménagés pour bien m'entraîner ainsi qu'une sérénité financière".



Collègue très apprécié parmi le personnel, le sportif peut compter sur le soutien de tous les agents à chacune de ses compétitions.

Palmarès d'Antoine Jesel

2022 Médaille d'or aux Championnats de France au lac de l'Uby 2021 Médaille de bronze en quatre barré mixte aux Jeux paralympiques de Tokyo (Japon) 2021 Médaille d'argent en quatre de pointe mixte jambe-tronc-bras (PR3 Mix4+) au Championnat d'Europe à Varèse (ITA) 2020 Médaille d'argent en quatre de pointe mixte jambe-tronc-bras (PR3 Mix4+) au championnat d’Europe à Poznan (Pologne) 2019 Médaille de bronze en quatre avec barreur sur la Coupe du Monde (Poznan, Pologne) 2018 Médaille d’argent lors de la Coupe du Monde. En deux sans barreur PR3 (Linz, Autriche) 2018 Détenteur du record du monde. Réalisé en série éliminatoire, toujours valable 2018 Médaille de bronze aux championnats du monde. En quatre avec barreur PR3 (Plovdiv) 2017 Champion de France d’Aviron en salle 2017 Vice-Champion du Monde. En deux de couple PR3 (Sarasota, États-Unis) 2017 Médaille d’argent. En deux couple PR3 (Poznan, Pologne) 2015 et 2017 à 2019 Champions de France en skiff PR3 2015 Médaillés de bronze. En quatre avec barreur (Varèse, Italie) à la Coupe du Monde 2014 Médaillé d’or. En deux couple PR3 (Aiguebelette, France) 2014 Médaillé de bronze lors des Championnats du monde. En deux de couple PR3 Amsterdam De 2012 à 2016 Vice-champion de France en salle 2011 à 2014 et 2016 Médaillés d’argent aux Championnats de France. En deux-sans-barreur PR3 2010 Médaillé de bronze aux Championnats de France. En deux-sans-barreur PR3

Antoine Jesel, champion paralympique

Peu avant son 40e anniversaire, Antoine Jesel a remporté une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020.