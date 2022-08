Portrait de Camille Serme, championne de squash

5 infos clés sur Camille Serme Elle est licenciée au sein de l’Us Créteil squash depuis ses 7 ans Elle est actuellement n°1 française et n°8 au classement mondial de la PSA (Janvier 2022) Elle est 12 fois championne de France, ce qui est un record Sous convention d’insertion professionnelle, elle est affectée au service de la communication numérique du Conseil départemental du Val-de-Marne Elle a annoncé sa retraite sportive en juin 2022

Une star du squash féminin tricolore



Camille Serme, championne de squash sous contrat avec le Département (crédit ©E. Legrand)

Née le 4 avril 1989 à Créteil, Camille Serme commence le squash à l'âge de 7 ans à l'US Créteil. Ancienne joueuse de tennis, elle découvre le squash après une séance d'essai avec une amie dans le club omnisports de l'US Créteil. Elle s’est tout de suite imprégnée de la discipline en devenant championne de France et d'Europe. Depuis lors, elle engendre de nombreux records de précocité en étant notamment la plus jeune joueuse française à intégrer le top 10 mondial.

En 2009, elle est désignée par l'association internationale des joueuses de squash comme la joueuse mondiale ayant le plus progressé. Durant sa carrière, elle a gagné de nombreux trophées sur le territoire national et sur la scène internationale. Elle est 12 fois championne de France, 6 fois championne d’Europe et 4 fois vainqueure des titres majeurs du circuit PSA. À l’âge de 31 ans, elle détient le plus grand palmarès de tous les temps pour une joueuse française. Aujourd'hui, elle est la numéro 1 française et se classe 8ème au niveau mondial.

Une championne engagée

Considérée comme la meilleure joueuse de l’histoire du squash français, Camille Serme utilise sa notoriété pour promouvoir sa discipline et le sport féminin en général. Dans une interview accordée à un magazine, elle a ainsi déclaré : "C’est mon truc de faire parler des femmes dans le sport en général et encore plus dans le squash. Ça me tient vraiment à cœur. Dès qu’il y a des événements et que l’on peut parler des femmes, je le fais. On est sur la bonne voie au niveau européen et même mondial. [...] Dans mes actions, dans mes matchs, j’essaye de faire au mieux, de montrer l’exemple pour que les filles aient envie de faire pareil et qu’on fasse parler de nous."

Elle accompagne également la délégation de la Fédération mondiale de squash (WSF) ainsi que l’Association professionnelle de squash (PSA), pour la présentation de la candidature du squash au comité d’organisation des Jeux de Paris 2024.

Le Val-de-Marne est mon département de coeur. C'est une terre de sportifs et sportives.

Une Val-de-Marnaise de coeur

Amoureuse du Val-de-Marne, cette athlète nous a confié son attachement : "Je suis née à Créteil. C'est ma ville de coeur et le Val-de-Marne est mon département de coeur. Le Val-de-Marne, c'est aussi une terre de sportifs et sportives, il y a beaucoup d'actions faites autour du sport : que ce soit le sport de haut niveau, pour les jeunes, pour les familles..."

Depuis 2011, Camille Serme est sous convention avec le Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre du dispositif de soutien au sport de haut niveau. Cette convention permet aux athlètes d'avoir une activité professionnelle et un salaire régulier, ainsi qu'une perspective de reconversion après leur carrière. "Concrètement, ce contrat me permet de m'entraîner pour performer au plus haut niveau, en ayant l'esprit libre. En tant qu'athlète en convention, nous avons la chance d'avoir un salaire régulier : cela nous enlève beaucoup de pression, surtout financièrement. Cette convention avec le Département du Val-de-Marne est vraiment importante pour moi car ça me permet d'être sereine au niveau sportif et personnel" a expliqué Camille Serme lors du renouvellement de son contrat avec le Département, en novembre 2020.

Diplômée en journalisme, la trentenaire pense désormais à sa reconversion. Elle a annoncé en juin 2022 qu'elle mettait un terme à sa carrière sportive.

Palmarès de Camille Serme

2021 Championne de France de squash en individuel pour la 12e fois - record français 2020 Championne de France de squash en individuel pour la 11e fois 2020 Médaillée d’argent à l’Open de Manchester 2019 Championne de France de squash en individuel pour la 10e fois 2019 Championne d’Europe de squash par équipe 2019 Gagnante de l’Open International de squash de Nantes 2018 Championne de France de squash en individuel pour la 9e fois 2017 et 2020 Gagnante du Tournament of Champions à New-York 2016 Championne de France de squash en individuel pour la 8e fois 2016 Gagnante de l’US Open 2015 1ère française à remporter le British Open 2015 Championne de France de squash en individuel pour la 7e fois 2014 Championne de France de squash en individuel pour la 6e fois 2013 Médaillée de bronze aux Jeux mondiaux de Cali 2013 Championne de France de squash en individuel pour la 5e fois 2012 Championne de France de squash en individuel pour la 4e fois 2012 à 2017 Championne d’Europe de squash en individuel 2011 Championne de France de squash en individuel pour la 3e fois 2010 Championne de France de squash en individuel pour la 2e fois 2009 Championne de France de squash en individuel 2007 Vice-Championne du monde junior 2006 et 2008 1ère française à remporter le British Junior Open 2006, 2007, 2008 Championne d’Europe junior 1998 à 2007 10 titres de Championne de France jeunes

Camille Serme... en vidéo

Pendant le premier confinement, en 2020, la championne de squash avait donné un cours de sport à la maison aux Val-de-Marnais.

Elle a également participé en 2022 à une web-série pour le Département afin de promouvoir la Val'Dingo 94, une course d'obstacles ludique organisée pendant les Jeux du Val-de-Marne.

Camille Serme sur les réseaux sociaux