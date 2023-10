Portrait de Coralie Haymé, jeune championne de judo

5 Infos clés sur Coralie Haymé Coralie Haymé est licenciée à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Elle s’entraine à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), aux côtés de grands noms du judo français. Cette judokate appartient à la catégorie des +78kg. Elle est médaillée d’argent par équipe mixte lors des Championnats du monde 2023. Coralie est passionnée par la musique et le théâtre.

Coralie Haymé (©E.Legrand/CD94)

Un amour tardif pour le judo

Né le 1er janvier 2001, la judokate Coralie Haymé a débuté le judo à l’âge de 4 ans, en compagnie de ses sœurs. Elle a rapidement tiré un trait sur cette discipline, en disant vouloir se battre et non faire des roulades. Au collège, son professeur de sport perçoit son potentiel et l’encourage à s’inscrire à la lutte ou au judo. En se rendant au forum des associations de Villiers-le-Bel, un instructeur réussit à convaincre sa mère de retenter l’expérience du judo. Sans grande conviction, Coralie accepte de retourner à un cours à l’âge de 14 ans et depuis elle n’a plus jamais quitté le tatami.

Aujourd’hui cette athlète s’entraine à l’INSEP. Avant d’en arriver là, elle a passé un an au pôle espoir de Brétigny, puis deux ans au pôle sport de Strasbourg. L’INSEP représentait pour elle l’opportunité de s’entrainer aux côtés des « pépites françaises du judo », tout en travaillant pour en devenir une à son tour.

Un cheminement sportif empreint de principes fondamentaux

Coralie aime le judo et se dit séduite par les valeurs véhiculées par son sport. Elle apprécie la place du respect dans cette discipline, que cela soit entre les athlètes ou vis-à-vis de l’entraineur. Lors d’une interview, cette judokate souligne la convivialité que lui procure son sport. Que cela soit lors de son arrivée dans son premier club ou à l’INSEP, Coralie a tout de suite apprécié le côté familial qui s’en dégageait. Pour elle, le judo est un sport individuel et collectif. On avance et on apprend à travers l’expertise de l’ensemble de son équipe de préparation et de celle de ses partenaires. Par exemple à l’INSEP, les grands noms du judo français n’hésitent pas à conseiller leurs successeurs, afin de les aider à monter sur la plus haute marche du podium.

Un rêve olympique à la rude concurrence

Moi plus grande je veux être athlète olympique

Tels ont été les propos de Coralie dès son plus jeune âge. A ses yeux, les Jeux olympiques ont toujours été une source de motivation et elle voit Paris 2024 comme étant l’opportunité d’accomplir l’un de ses rêves. Cette sportive est lucide et a conscience qu’avec une athlète par catégorie sélectionnée, la concurrence va être rude, mais elle y croit : « tout est possible, il faut y croire ».

Quelques mois avant les jeux, Coralie a conscience qu’il lui reste une marge de progrès. Elle doit travailler sa vitesse, son cardio, son mental, ainsi que son physique. Une chose est sûre, cette jeune femme soutenue par le Département, fera tout ce qui est en son pouvoir pour être prête.

Palmarès de Coralie Haymé