Portrait de Dora Tchakounté (haltérophilie)

5 infos clés sur Dora Tchakounté Dora Tchakounté a commencé l'haltérophilie à l'âge de 10 ans

Elle est la recordwoman de France d'haltérophilie

Elle a pratiqué le rugby jusqu'à ses 14 ans

Elle est licenciée à la VGA Saint-Maur

Sous convention avec le Département, Dora Tchakounté est affectée au service des sports

Dora, l'étoile montante

Née le 23 mars 1995 à Yaoundé au Cameroun, Dora Tchakounté est une haltérophile naturalisée française spécialisée dans la catégorie des -59 kg. Arrivée en France à l’âge de 10 ans, elle a découvert l’haltérophilie par hasard, au sein du centre de loisirs de Blanc-Mesnil. Poussée et encouragée par son entraîneur, Marko Tzanko (ex-coach de l’équipe de Bulgarie et de l’équipe de France), Dora n’a pas tardé à se faire connaître en remportant de nombreux titres. Aujourd’hui, elle suit une Licence STAPS option kiné au sein de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP).

La recordwoman de France d'haltérophilie

Dora Tchakounté, haltérophile en contrat avec le Département (©T.Borredon) En 2013, Dora se qualifie pour ses premiers Championnats d’Europe cadet. Elle en ressortira 12ème et ce classement marquera un tournant décisif dans sa carrière. Plus motivée que jamais, elle s’investit davantage dans l’haltérophilie afin d’obtenir de meilleurs résultats en compétition. Ses efforts porteront leurs fruits puisqu’elle décrochera le bronze, un an plus tard, aux Championnats d’Europe junior 2014.

Avec un total de 213 kg (96 kg à l'arraché, 117 kg à l'épaulé-jeté), elle a récemment battu son ancien record qui était de 206 kg. Ses 117 kg à l'épaulé-jeté ont également constitué un nouveau record national (le précédent, à 114 kg, était également le sien). Aujourd’hui, Dora se classe 7ème dans le TOP 100 de la Fédération Française d’Haltérophilie - Musculation.

Une haltérophile val-de-marnaise

Licenciée dans un club val-de-marnais (VGA Saint-Maur), Dora bénéficie du dispositif de soutien au sport de haut niveau, grâce auquel elle peut allier carrière sportive et professionnelle. Ce dispositif permet aux athlètes d'avoir une activité professionnelle et une perspective de reconversion après leur carrière. Le Val-de-Marne est l'un des rares départements à proposer ce soutien.

Palmarès de Dora Tchakounté

2022 Médaille d'or aux Championnats d'Europe en Albanie (-59 kg) 2021 Médaille d'argent aux Championnats d'Europe à Moscou (-59kg) 2020 4ème aux Jeux Olympiques de Tokyo (-59kg) 2019 Championne de France d'haltérophilie par équipes 2016, 2018 2 fois championne de France (-58kg) 2016 Médaille de bronze aux Championnats du monde universitaires (-58kg) 2014 Médaille de bronze aux Championnats d'Europe junior (-53/-58kg) 2012 Médaille de bronze aux Championnats d'Europe des moins de 17 ans 2010, 2011, 2012 3 fois championne de France cadette

Dora Tchakounté... en vidéo

Pendant le premier confinement, en 2020, Dora avait proposé deux exercices pour garder la forme à domicile.