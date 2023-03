Portrait de Ethan Cormont, champion de saut à la perche

5 infos clés sur Ethan Cormont Ethan Cormont est licencié à l'ASA Maisons-Afort

Il est considéré comme le jeune espoir de la perche française

Il détient le record de France junior du saut à la perche (5,62m)

Il s'entraîne aux côtés du champion olympique Renaud Lavillenie

Il fait partie des nouveaux athlètes à avoir signé un contrat de travail et une convention d'insertion professionnelle avec le Département

Le recordman de la perche hexagonale

Ethan Cormont, perchiste ©E.Legrand/CD94 Née le 29 septembre 2000, Ethan Cormont incarne la nouvelle vague de la perche française. Licencié à l’ASA Athlétisme de Maisons-Alfort depuis 2010, le jeune prodige avait pourtant choisi le demi-fond. Mais ses retards répétitifs l’ont amené à pratiquer le saut à la perche, imposé par son ancien coach Alain Kouznetzoff en guise de "punition". Il y prend finalement goût et s’investit davantage dans cette discipline qui l’aide à se canaliser : "Plus jeune, j’étais une pile électrique. La perche était un des seuls moyens de me canaliser et de m’aérer l’esprit" avait-il déclaré sur athle.fr.

Étudiant en BTS management commercial opérationnel, le jeune perchiste a déjà signé plusieurs coups d’éclat. En 2019, il bat le record de France junior (anciennement détenu par Jean Galfione) avec un saut à 5,62m. Mais il ne s’arrête pas là puisqu’un an plus tard, il bat son record personnel en atteignant la barre de 5,72m, avant de le battre à nouveau, d’un centimètre, une semaine plus tard. À ce jour, son record personnel se porte à 5,80m. C’est en 2021, lors des Championnats de France "Élite", qu’il réalise l’exploit en remportant la médaille d’or, devant les frères Renaud et Valentin Lavillenie, en franchissant les 5,70m.

Un perchiste de talent pour Paris 2024

Épaulé par son mentor et idole, Renaud Lavillenie, le jeune perchiste ne perds pas de vue son objectif : celui de représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris, en 2024. D’après son entraîneur Philippe d’Encausse, Ethan possède toutes les ressources pour se démarquer, comme il l’annonçait dans un entretien accordé à ouest-france : "Ethan peut aller aux Jeux". De son côté, le jeune espoir rêve de participer aux futurs Jeux Olympiques et de défiler lors de la cérémonie d’ouverture, le 26 juillet 2024.

Un athlète 100% val-de-marnais

Né à Créteil et licencié à Maisons-Alfort, Ethan s’inscrit un peu plus dans le territoire val-de-marnais puisqu’il a récemment signé son contrat de professionnalisation avec le Département, bénéficiant ainsi du dispositif de soutien au sport de haut niveau. Grâce à ce dispositif, (dont le Val-de-Marne est l’un des rares départements à le proposer), il peut ainsi allier carrière sportive et professionnelle.

Palmarès de Ethan Cormont