Portrait de Grégory Baugé, champion de cyclisme

5 infos clés sur Grégory Baugé Grégory Baugé a fait toute sa carrière au sein de l'US Créteil et ce, depuis ses 17 ans. Il figure parmi les plus grandes légendes françaises de l’histoire du cyclisme sur piste. Il détient neuf titres mondiaux, dont quatre titres de champion du monde de vitesse individuelle, ainsi que quatre médailles olympiques entre 2008 et 2016. Il est surnommé "Le Tigre" Agent du Département, Grégory Baugé est affecté au service mobilité Il a mis un terme à sa carrière en 2021 et depuis 2022, il est "mis à disposition" de la Fédération Française de Cyclisme (FFC).

Portrait de Grégory Baugé (©FFC/P.Pichon)

Une légende du cyclisme français

Né en 1985 à Maison-Laffitte, Grégory Baugé a découvert le cyclisme à l'âge de 14 ans. Tiraillé entre le football et le vélo, à l’âge de 16 ans, le jeune athlète fait le choix de se consacrer entièrement à la piste en rejoignant l'US Créteil.

À 17 ans, il entre à l’Institut national des sports et de l’éducation physique (INSEP) et intègre l’équipe de France juniors.

Au cours de sa carrière, l’ancien coureur de l'US Créteil remporte de nombreux titres nationaux et internationaux. Il décroche la médaille d'or à neuf reprises aux championnats du monde, quatre de façon individuelle et cinq de manière collective ; il est également quadruple médaillé olympique. Sur le plan national, il est 5 fois champion de France. Grégory Baugé est le coureur français le plus titré de sa génération.

Grâce à ses nombreuses récompenses et sa notoriété, le «Tigre» comme il est surnommé, figure parmi les plus grandes légendes françaises de l’histoire du cyclisme sur piste





Une carrière à la poursuite de l’or olympique

Durant toute sa carrière, le pistard court derrière la médaille d’or olympique, un titre qu’il ne parviendra pas à remporter malgré ses nombreuses tentatives. Cette course effrénée lui permet de décrocher quatre médailles aux Jeux, dont trois en argent et une en bronze. À la fin de sa carrière, annoncée en janvier 2021, Baugé confie : "Le titre olympique me manque".

Grégory Baugé, alias Le Tigre, est le coureur français le plus titré de sa génération

Un athlète soutenu par le Département

En 2008, alors qu’il est déjà sous convention avec le Département du Val-de-Marne dans le cadre du dispositif de soutien au sport de haut niveau, Grégory Baugé devient le premier médaillé val-de-marnais des Jeux olympiques et paralympiques à Pékin.

En novembre 2020, Grégory Baugé renouvelle son adhésion à ce dispositif départemental de soutien aux athlètes de haut niveau. Cette convention permet aux sportifs de haut niveau d'avoir une activité professionnelle et une perspective de reconversion après leur carrière.

Et maintenant ? En route vers Paris 2024 en tant qu'entraîneur

L'extraordinaire palmarès de Grégory Baugé n'est pas passé inaperçu et la Fédération Française de Cyclisme (FFC) entend bien profiter des compétences de l'athlète pour briller aux prochains Jeux olympiques et paralympiques.

Début 2022, le Département du Val-de-Marne a signé une convention avec la Fédération Française de Cyclisme (FFC) pour la mise à disposition de Grégory Baugé. Ce champion français de course cycliste sur piste est agent départemental depuis 2005. Il a rejoint la FFC en mars 2022 en qualité d’entraîneur national du sprint auprès de l’équipe de France de cyclisme sur piste, afin de préparer les Jeux de Paris 2024.

Et les protégés de Grégory Baugé n'en finissent pas de briller comme Marie Patouillet, exceptionnelle championne de para-cyclisme qui a décroché le titre de championne du monde sur route au Canada, pendant l'été 2022 (et qui a déjà deux médailles paralympiques à son actif). Ou plus récemment Marie-Divine Kouamé qui a récolté une médaille d'or en octobre 2022, lors des championnats du monde de cyclisme de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de saluer le travail de son entraîneur.

Qu'est-ce qu'une mise à disposition ? Une "mise à disposition" est une particularité de la fonction publique territoriale qui permet à un agent de travailler hors de son administration d'origine sans rompre tout lien avec elle.

