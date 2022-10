Portrait de Luka Mkheidze, champion de judo

5 infos clés sur Luka Mkheidze Luka Mkheidze a commencé le judo à 7 ans

Il est considéré comme un espoir du judo français et mondial dans la catégorie des moins de 60 kg

Il est licencié au sein de l’association Sucy judo

Il a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021

Comme d'autres athlètes, il a signé un contrat de travail et une convention d’insertion professionnelle avec le Département

L'espoir du judo français et mondial

Luka Mkheidze (©J.Paisley) Né le 5 janvier 1996 à Tbilissi en Géorgie, Luka est un judoka naturalisé français. Originaire d’un pays doté d’une forte culture du Judo, Luka se retrouve sur les tapis très tôt durant sa jeunesse. En effet, il commence à pratiquer ce sport à l’âge de 7 ans et devient champion de son pays à l'âge de 12 ans. Plus tard, lorsqu’il sera interrogé sur les éléments qui l’ont motivé à pratiquer cette discipline, il mentionnera le fait de vouloir réaliser le rêve de son père et mettra également en exergue son désir de collectionner les médailles.

Arrivé en France à l'âge de 13 ans et désireux de combattre pour le drapeau tricolore, Luka obtient la nationalité française en 2015 avec le soutien de son entraîneur de judo de l'époque. Après le pôle espoirs de Rouen, le judoka arrive à Sucy en 2016 et intègre l'Insep, un an plus tard. Il est considéré comme un espoir du judo Français et mondial dans la catégorie des moins de 60kg.

Luka Mkheidze, un judoka 100% Val-de-Marne

Comme pour huit autres athlètes inscrits dans des clubs du Val-de-Marne, son contrat de professionnalisation a été renouvelé pour un an par le Conseil départemental dans le cadre d'une convention passée avec l'agence nationale du sport qui court jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques 2024.

Il fait partie du dispositif de soutien aux athlètes de haut niveau, afin qu'elles et ils puissent travailler à temps partiel, tout en menant leur carrière sportive. Ce dispositif permet aux athlètes d'avoir une activité professionnelle et une perspective de reconversion après leur carrière. Le Val-de-Marne est l'un des rares départements à proposer ce soutien.

Palmarès de Luka Mkheidze