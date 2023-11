Portrait de Nélia Barbosa, jeune championne de kayak paralympique

5 Infos clés sur Nélia Barbosa Nélia Barbosa est née à Lisbonne. Elle est licenciée au club de Red Star Club de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne En 2017 elle intègre la compétition handisport. Elle est médaillée d’argent aux Jeux paralympiques d’été de 2020. Cette athlète est en contrat avec le Département du Val de Marne.

La route vers la thérapie

Le kayak ça a été une thérapie pour moi

Nélia Barbosa (©G.Mirand/CD94)

Nélia Barbosa, 25 ans, n’a pas navigué sur un long fleuve tranquille pour en arriver là. Née le 8 octobre 1998 à Lisbonne, cette kayakiste a passé 8 ans et demi dans son pays de cœur. A l’âge de 15 mois, on lui diagnostique une neurofibromatose à la cheville droite. Lors d’une colonie en Corse, Nélia tombe amoureuse du canoë-kayak à l’âge de 12 ans. Elle décide de s’inscrire au club de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne.

En 2017, cet athlète voit sa vie basculer, lorsqu’on lui annonce qu’il faut l’amputer suite à des complications. Son échappatoire a tout de suite été le kayak. Aujourd’hui pour Nélia ce handicap fait partie d’elle et si elle peut montrer l’exemple et aider les autres à s’accepter tels qu’ils le sont, elle le fera avec plaisir.

Le quotidien sportif de Nélia

Le sport de haut niveau nécessite un entraînement quotidien. En kayak, il faut naviguer régulièrement pour travailler sur des points techniques et physiques. Cette discipline induit aussi de faire nombreuses heures de musculation. Selon les saisons, cette kayakiste soutenue par le Département change son programme : en hiver elle essaie de développer sa force, tandis qu’en été c’est l’explosivité qui prime, au vu des multiples échéances qui l’attendent. La préparation mentale ne doit surtout pas être négligée non plus. En vue de se détendre, elle pratique la natation.

Nélia a deux semaines types. La première est une semaine de stage composée de trois entraînements par jour et de beaucoup de siestes, pour une durée de deux à trois semaines. La seconde concerne les semaines de régénérations, qui durent une semaine et se composent d’une à deux séances par jour. L’objectif est de faire de l’entretien, afin de ne pas perdre le gain des semaines de stage, tout en travaillant de nouveaux points.

Retour sur les jeux paralympiques de Tokyo

Contrairement à Paris 2024, les jeux de Tokyo n’étaient pas dans le viseur de cette jeune athlète. Nélia a été fière de sa sélection, mais rentrer du Japon sans médaille était inconcevable pour elle. Quatrième au classement mondial, il a fallu qu’elle se conditionne : il faut vouloir gagner et croire en ses capacités.

Le jour de la finale, Nélia s’est sentie transformée. Elle qui ne venait pas pour participer mais pour performer, a pu ressentir une joie inexplicable en franchissant la ligne d’arrivée. Cette joie, Nélia espère la ressentir une nouvelle fois, avec pourquoi pas une médaille d’or à son cou, en 2024.



Je m’entraîne pour qu’il n’y ait plus personne devant moi en 2024

Palmarès de Nélia Barbosa

2022 Médaille d’Argent aux Championnats d’Europe (Munich, Allemagne) 2022 Médaille d'Argent aux Championnats du Monde (Dartmouth, Canada) 2021 Médaille de Bronze aux Championnats du Monde (Copenhague, Danemark) 2021 Médaille d’Argent aux Jeux Paralympiques (Tokyo, Japon) 2021 Médaille d’Argent à la Coupe du Monde (Szeged, Hongrie) 2020 Médaille d’Or à la Coupe du Monde (Szeged, Hongrie) 2019 Médaille de Bronze Tests Event (Tokyo, Japon) 2019 Médaille d’Argent aux Championnats d’Europe (Poznan, Pologne)

