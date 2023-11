Portrait de Romain Cannone, épéiste en or

5 Infos clés sur Romain Cannone Romain est un épéiste français, né le 12 avril 1997 à Boulogne-Billancourt. Ce champion a grandi au Brésil. Il s’entraîne dans la Val-de-Marne, au club de la VGA Saint-Maur. Il a été champion olympique lors des Jeux de Tokyo en 2020. Cet athlète est dans le top 10 mondial depuis 2021.

Le parcours d’un globe-trotter

Romain Cannone (©E.Legrand/CD94)

Né le 12 avril 1997 à Boulogne-Billancourt, Romain Cannone s’est rapidement envolé pour le Brésil au côté sa famille. Il y est scolarisé jusqu’à l’âge de six ans, avant de suivre ses parents vers un nouveau rêve : l’ouverture d’une boulangerie à New York. La mégalopole a été l’occasion pour Romain de s’essayer à l’escrime, en suivant sa cousine lors d’un cours new-yorkais. Initialement intéressé par le fleuret, il s’oriente vers l’épée et commence son apprentissage au côté de Michael Mokretov au sein de la New York Fencing Academy. En 2016, Romain rentre en France et rejoint le club de la VGA Saint-Maur, dans lequel il évolue encore à ce jour.

Le saviez-vous ? L’escrime est un sport de combat, dont l’objectif est de toucher son adversaire avec la pointe ou le tranchant d’une arme blanche. Trois types d’armes sont utilisées : l’épée, le sabre et le fleuret.

Le parcours académique d’un épéiste en or

Tous les athlètes de haut niveau n’ont pas la chance de vivre de leur sport grâce aux sponsors, surtout dans leur début. Romain Cannone a donc fait le choix de ne pas délaisser les études. Formé au sein de la Sacred Heart University (Connecticut), il poursuit son parcours en suivant un bachelor en business, management, marketing et services supports. Après son aventure américaine, ce champion entreprend un nouveau bachelor, puis un « diplôme d’études spécialisées en management international », obtenu en 2021. Aujourd’hui, cet athlète ambassadeur du Val-de-Marne travaille au sein de la compagnie EDF, en tant que contrôleur de gestion.

La surprise française de Tokyo

Match de Romain à Tokyo (©A.Bizzi/FFE)

Quelques semaines avant les Jeux de Tokyo, Romain possédait le statut de remplaçant pour l’épreuve d’épée individuelle. Pour autant, ce changement de programme ne l’a pas du tout déstabilisé, puisqu’il a brillé malgré un tableau dantesque. Adversaire après adversaire, ce champion a su trouver les ressources, afin d’éliminer des médaillés olympiques et tireurs appartenant au top dix mondial. Ce tournoi a été l’occasion pour Romain de se révéler et d’inscrire son nom dans l’escrime française.

Le saviez-vous ? Il est le premier escrimeur français à obtenir un titre olympique en individuel, après le fleurettiste Brice Guyart en 2004 à Athènes.

Les épreuves d'escrime de Paris 2024 se dérouleront du 27 juillet au 4 août.

Palmarès de Romain Cannone