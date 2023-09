Portrait d’Ugo Fleurot, champion de pentathlon

5 Infos clés sur Ugo Fleurot Ugo est un pentathlonien français, né le 28 juin 2001 à Argenteuil. Il s’entraîne dans la Val-de-Marne, au club de la VGA Saint-Maur. Depuis 2021 cet athlète se veut présent aux Jeux olympiques de Paris 2024 et Los Angeles 2028. Il détient 15 titres de champion de France. Ugo est sous convention avec le Département depuis avril 2023.

Un sportif studieux

Ugo Fleurot (©L.Schoenhentz/CD94)

Né le 29 juin 2001, le pentathlonien Ugo Fleurot a su se dessiner une carrière sportive très tôt, sans pour autant délaisser ses études. En effet, cet athlète n’a pas seulement décroché des titres sportifs, il dispose aussi de plusieurs diplômes : Ugo a obtenu un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations en 2021, avant d’entreprendre une licence en Management du sport, validée l’année suivante.

Il ne s’est pas arrêté là, puisque durant l’année 2022/2023 il a décidé de s‘atteler à une nouvelle licence en Langue anglaise et Littérature. Ce jeune garçon prometteur ne se ferme donc aucune porte !

Côté sport, on parle de lui comme étant un compétiteur né. Il a fait ses premiers pas au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) PACA en 2016, avant de rejoindre l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP) en septembre 2019.

Ugo a rapidement compris, que chez les seniors ce sont le travail, la rigueur et l’exigence au quotidien qui font la différence. Ses débuts au sein de ce centre de formations ont été durs, mais il a très vite pris conscience qu’en s’exerçant, tout rêve peut devenir accessible.

Le pentathlon, discipline d'un champion

Cet athlète départemental fait parler de lui dans une discipline peu connue de tous : le pentathlon moderne. L’objectif de cette discipline ? Tester les qualités d’athlètes dits complet. Pour ce faire, la formule de ce sport est composée de quatre épreuves issues de cinq sports :

la natation,

l’escrime,

l’équitation,

la course à pied

et le tir.

Les trois premières disciplines permettent aux athlètes d’obtenir des points, qui sont ensuite convertis en temps d’écart pour l’épreuve de clôture.

Le saviez-vous ? Le pentathlon a fait son apparition pour la première fois aux Jeux Olympiques de Stockholm (Suède) en 1912, sous l’impulsion du baron Pierre de Coubertin.



Un parcours sportif rempli de valeurs

Le sport permet de grandir et de se construire, mais pas uniquement. Pour Ugo, le sport est vecteur d’un grand nombre de valeurs.

La première est le respect, qui est essentiel pour promouvoir l’équité, le fair-play, l’intégrité et la camaraderie. La seconde est la persévérance. Notre pentathlonien a appris qu’il est important de croire en ses rêves, de s’y accrocher mais surtout de se donner les moyens de réussir. La dernière valeur est sa générosité.

Ayant trouvé sa passion, Ugo Fleurot apprécie la partager aux autres, ainsi que les accompagner à travers la découverte de la discipline qui le fait tant vibrer.



Un athlète soutenu par le Conseil Départemental

Depuis le 1er avril 2023, Ugo Fleurot a rejoint la liste des athlètes de haut niveau en contrat avec le Département et semble en être plutôt reconnaissant ! Lors d’une interview, il a confié apprécier l’équilibre offert par son contrat, qui lui permet de s’entrainer comme il se doit « pour devenir un jour un grand champion ». Ce sportif évoque même un certain soulagement suite à ce soutien, qui lui enlève du stress et allège sa charge mentale au quotidien.

Pour Ugo le Val-de-Marne « est comme une famille », d’une part grâce au chaleureux accueil de la VGA Saint-Maur lors de son arrivée et d’autre part, grâce à la collaboration que l’on retrouve dans son club, mais également au Département.

Palmarès d'Ugo Fleurot

2023 Médaille d’or en relais mixtes au Jeux Méditerranéens à Héraklion (Grèce) 2023 Champion de France Sénior 2022 Champion de France U22 2022 Médaille d’or au Championnat d’Europe Junior U22 à Barcelone (Espagne) 2022 Médaille d’argent par équipe au Championnat du Monde U22 à Zielona Gora (Pologne) 2022 Médaille de bronze en relais mixte avec Marie Oteiza aux Championnats d’Europe de pentathlon moderne à Székesfehévár (Hongrie) 2021 Médaille d’argent en relais au Championnat d’Europe Junior (Suisse) 2019 Champion d’Europe Junior par équipe à Drzonkow (Pologne) 2018 Médaille de bronze en individuelle aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires (Brésil) 2018 Médaille de bronze par équipe au Championnat du Monde Jeunesse à Caldas da Rainha (Portugal) 2018 Médaille d’argent en relais mixte au Championnats du Monde Jeunesse à Caldas da Rainha (Portugal)

Ugo Fleurot en vidéo

Les épreuves qui composent le pentathlon moderne de Paris 2024 se dérouleront du 8 au 11 août 2024.