Benjamin Auffret, portrait

Les informations clés sur Benjamin Auffret Ancien gymnaste de haut niveau, Benjamin Auffret s’est reconverti dans le plongeon à l’âge de 15 ans.

Il est licencié au sein du club Vie au Grand Air de Saint-Maur

Comme d'autres athlètes, il a signé un contrat de travail et une convention d’insertion professionnelle avec le Département

En avril 2021, il a annoncé l’arrêt de sa carrière sportive après une blessure

II va désormais se consacrer à un nouveau projet professionnel : devenir pilote de chasse

Du tapis à la piscine

Né le 15 Mars 1995 à Montereau-Fault-Yonne, Benjamin est un plongeur français spécialisé dans le plongeon à 10 mètres. Il est membre de l'équipe de France et s’entraîne à l'INSEP à Vincennes.

Ancien gymnaste de haut niveau, Benjamin Auffret se reconvertit dans le plongeon à 10 mètres à l’âge de 15 ans, après avoir fait face à de nombreuses blessures dues à une poussée de croissance.

Aujourd’hui, il est considéré comme une pépite dans sa nouvelle discipline. Après avoir terminé à la 4ème place aux derniers Jeux olympiques et paralympiques à Rio, il se hisse à la 2ème place aux Championnats du monde et devient champion de France par la suite. En 2017, il remporte le titre de Champion d’Europe. En parallèle de ce sport, il se consacre à ses études informatiques à l’Université Pierre et Marie Curie.

Un athlète qui s’est mouillé pour l’or olympique

Sa devise : "Tout donner, pas de regret"

Malgré sa 4ème Place aux JOP de Rio en 2016 - qui est la meilleure performance de l’histoire réalisée par un Français - Benjamin Auffret n’est pas rassasié. Effectivement, après avoir offert un quota à la France pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021, il affiche à nouveau son ambition de remporter la médaille d’or olympique.

Pour y parvenir, il s'entraîne entre 20 et 25 heures par semaine avec des coachs renommés mondiaux. Il développe ainsi son côté perfectionniste afin d’avoir le plus de précision possible dans ses gestes et dans la maîtrise de son corps.

Contre toute attente, le 22 avril 2021, Benjamin Auffret annonce la fin de sa carrière de plongeur de haut niveau. Une décision causée par le report des Jeux olympiques 2020, le départ de son entraîneur Hui Tong et surtout à cause de nombreuses blessures. II va désormais se consacrer à un nouveau projet professionnel : devenir pilote de chasse

Benjamin Auffret reste une légende val-de-marnaise

Le Département continuera de l’accompagner jusqu’à la fin de son contrat. Il prendra part à des initiatives sportives organisées par le Département.

Benjamin Auffret continue donc de bénéficier le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne via la convention avec les sportifs de haut niveau de son territoire. Ce dispositif permet aux athlètes d'avoir une activité professionnelle et une perspective de reconversion après leur carrière car, combiner l'exigence du haut niveau avec un emploi régulier peut souvent relever du défi.



Le palmarès de Benjamin Auffret