Le Département du Val-de-Marne revoit en profondeur sa politique en matière d’accompagnement des allocataires du RSA, en se fixant comme priorité le retour systématique vers l’emploi, à chaque fois que cela est possible.

Kit d'accès à l'emploi

Des actions concrètes vont prochainement être développées pour accompagner les allocataires du RSA pendant la phase de transition vers l’emploi, parmi lesquelles un kit d’accès à l’emploi. En effet, le retour vers l’emploi peut entraîner des frais fixes difficiles à couvrir pour des ménages très souvent fragilisés et aux revenus faibles, tels que l’achat de matériel professionnel, la garde d’enfants, etc.

Le kit d’accès à l’emploi du Département proposera un appui financier ainsi qu’un accompagnement à la prise de poste. Il sera déployé en complément des aides existantes, notamment portées par Pôle Emploi ou la Région Ile-de-France. Le kit sera lancé en 2022.

Pour mener à bien cet ambitieux chantier, une vingtaine d’agents va être recrutée et une enveloppe de 400 000 euros supplémentaires va être allouée dès 2022.

Enfin, parce que le Département oeuvre avec divers organismes, le partenariat avec les autres acteurs de l'insertion (Pôle Emploi, Etat, associations, CCAS, etc.) va également être consolidé et optimisé.

Un accompagnement renforcé

Les nouveaux allocataires du RSA sont plus éloignés de l’emploi et ont donc besoin d'un accompagnement renforcé. Pour y répondre, et malgré un contexte budgétaire extrêmement contraint, le Département choisit d'accroître les moyens dédiés au suivi des allocataires. Ces derniers devront en parallèle être pleinement acteurs du dispositif

Les allocataires seront invités à poursuivre leur démarche d’insertion socio-professionnelle. Selon leur situation, ils pourront s'appuyer sur les conseillers du Département, des CCAS, de Pôle Emploi ou d'associations conventionnées.

Pour lutter contre le non-recours, estimé à 30% du public cible par la Cour des Comptes au niveau national, le Département du Val-de-Marne s’engage à renforcer ses actions en direction des personnes les plus fragiles. Il s’appuiera notamment sur l’expertise des usagers et des partenaires.