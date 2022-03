Le soutien à l'économie sociale et solidaire (ESS)

Le Val-de-Marne accueille plus de 3850 structures employeuses et des milliers d’acteurs qui travaillent dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS). Depuis 15 ans, le Conseil départemental soutient activement les initiatives de l'ESS qui est bénéfique pour la population, l'environnement et la dynamique du territoire.