Confier son enfant à une crèche départementale

LE SAVIEZ-VOUS ? Le département du Val-de-Marne se caractérise par une natalité dynamique (19 280 naissances domiciliées en 2021 - INSEE). Pour les parents, trouver un mode d’accueil est déterminant pour concilier vie professionnelle et vie familiale. La demande est très importante et, malgré les efforts conjoints du Département, des villes et de la CAF, tous les enfants ne peuvent pas être accueillis en crèche.