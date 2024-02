Le projet éducatif dans les crèches départementales

Le projet éducatif des crèches départementales, commun à l’ensemble des 81 établissements, définit les valeurs et axes éducatifs retenus afin d’assurer l’accueil, le soin, le développement, le bien-être et l’éveil des enfants, en favorisant l’égalité entre filles et garçons et la mixité sociale.