Le projet éducatif dans les crèches départementales

Le projet éducatif : des valeurs et principes pour l'accueil du jeune enfant

Le projet éducatif des crèches départementales s’appuie sur la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, publiée par l’arrêté du 23 septembre 2021, qui détermine « 10 grands principes pour grandir en toute confiance ».

Les principaux axes de ce projet éducatif ont été élaborés suivant une démarche participative innovante, qui a permis d’associer l’ensemble des acteurs concernés : enfants, familles et professionnels.

Le projet éducatif indique les valeurs et principes permettant de mettre en œuvre des pratiques professionnelles adaptées à un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille. Il a pour objectifs de répondre aux besoins des enfants, d’assurer une continuité éducative avec les familles et de fédérer les professionnels de la petite enfance.

Un accueil individualisé, selon le concept de familiarisation

L’équipe met tout en œuvre pour offrir à chaque enfant et à sa famille un accueil individualisé, quelle que soit leur situation familiale ou sociale.

Un accueil inclusif

La direction des crèches du Département du Val-de-Marne mène une démarche volontariste en faveur des enfants à besoins spécifiques, qui sont accueillis autant que possible, dans des conditions adaptées, le cas échéant avec un aménagement ou un accompagnement particulier.

Cette recherche d’inclusion s’étend aux familles en situation de handicap ou de maladie chronique, dont les enfants sont accueillis avec bienveillance au sein des crèches départementales.

Des repères stables et continus

Un environnement stable et prévisible contribue à maintenir une sécurité chez l’enfant. Il est donc nécessaire de mettre en place des repères spatio-temporels. Le déroulement régulier des journées permet à l’enfant d'avoir l'assurance de temps de rencontre prévus avec l'adulte et d'anticiper les différents événements qui jalonnent une journée.

Un jeu et une motricité libres

Le jeu libre permet à l’enfant de laisser libre cours à sa capacité d’activité spontanée. En étant actif, l’enfant se sent exister. Il apprend et déploie son imaginaire et sa créativité. L’aménagement de l’espace est pensé pour lui offrir une diversité de propositions adaptées à ses capacités et ses intérêts du moment. L’éveil sensori-moteur de l’enfant est ainsi favorisé.

Bouger librement dans l’espace qu’il explore permet au jeune enfant de découvrir et s’approprier ses capacités motrices à son rythme.

Les professionnels, et notamment les éducateurs de jeunes enfants, observent et accompagnent chaque enfant sur son chemin de développement. Ils proposent un aménagement, des jeux, des jouets et du matériel adapté à son évolution – voire en anticipation de ce qu’il sera bientôt en mesure de faire, pour lui donner la possibilité de satisfaire ses besoins.

La crèche devient un lieu de coéducation et un espace de soutien à la parentalité Une place privilégiée dédiée à la famille

Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir sa famille, sa culture, son histoire. Les liens que l’enfant a construits avec ses parents constituent la base de sa sécurité affective et de sa confiance. La direction des crèches du Département du Val-de-Marne accorde une place fondamentale aux familles qui sont associées de différentes manières à la vie de la crèche, par le biais des conseils d’établissements, des réunions diverses, des cafés crèches, des ateliers, des journées portes ouvertes, ou encore des moments de convivialité ou des sorties.

La crèche devient alors un lieu de coéducation et un espace de soutien à la parentalité où les parents peuvent échanger avec des professionnels formés et expérimentés qui connaissent bien leur enfant.



Charte nationale d'accueil du jeune enfant

Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma situation ou celle de ma famille. J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps : pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me parle, de temps et d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités. Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens bien accueilli quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent mon point d’origine et mon port d’attache. Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnels qui encouragent avec bienveillance mon désir d’apprendre, de me socialiser et de découvrir. Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement. Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnels qui m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon identité. J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil. Pour que je sois bien traité, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent soient bien traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se documenter et échanger entre collègues comme avec d’autres intervenants. J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et s’intéressent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d’enfant qui leur est confié par mon ou mes parents.



Cette charte établit les principes applicables à l’accueil du jeune enfant, quel que soit le mode d’accueil,

en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle doit être mise à disposition des parents et déclinée dans les projets d’accueil.