L'organisation dans les crèches : quotidien des enfants et signature du contrat

Envie de rester informé sur l'actualité de la petite enfance ? Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle "p'tits Mômes"

Le quotidien des enfants en crèche

L’accueil progressif de l’enfant

Une période de familiarisation est prévue lors de l’admission en crèche. Sa durée, d’une à deux semaines, et ses modalités sont adaptées à l’enfant et à la situation des familles.

L’accueil individualisé

Des adultes de référence sont les interlocuteurs privilégiés de l’enfant et de sa famille pendant le séjour de l’enfant à la crèche.

Le handicap

L’enfant en situation de handicap peut être accueilli en crèche si son accueil est compatible avec le fonctionnement de la structure.

Son entrée est préparée par l’équipe de la crèche.

Le lait

La crèche fournit un lait adapté aux besoins nutritionnels des enfants selon leur âge. Si les parents préfèrent une autre marque ou un lait spécifique, ou lorsque l’état de l’enfant nécessite un lait à visée thérapeutique (sur présentation d’une prescription médicale), ils doivent fournir ces préparations lactées (sans entraîner de déduction financière).

L’allaitement

Il est possible de continuer à allaiter son enfant, même après son entrée en crèche. Les modalités pratiques seront précisées par l’équipe, de la crèche (recueil, transport et conservation du lait maternel).



Les repas

Des repas équilibrés et adaptés à l’âge des enfants leur sont proposés sous la responsabilité de la direction de l’établissement. Toute demande de régime alimentaire spécifique nécessite l’établissement d’un projet d’accueil individualisé (PAI). Lorsque les mesures du PAI sont trop complexes, il peut être demandé aux parents de fournir un panier-repas (sans entraîner de déduction financière).

Les couches

Durant le temps d’accueil de l’enfant, les couches sont fournies par la crèche. En cas d’allergie constatée par un certificat médical, les familles sont invitées à apporter des couches adaptées (sans entraîner de déduction financière).

La vaccination

L’entrée en crèche impose le respect du calendrier vaccinal par les familles.

Les vêtements

En plus des habits portés le matin par l’enfant, les parents doivent fournir des vêtements de change régulièrement renouvelés.

La signature d'un contrat

La crèche s’adapte aux besoins des parents. Lors de l’entrée en crèche de l’enfant, les parents signent un contrat précisant le nombre de jours d’accueil, 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine, et le nombre d’heures de présence par jour.

Un temps de présence précisé dans le contrat

Le contrat indique :

le nombre de jours d’accueil hebdomadaire, de 1 à 5 jours ;

le nombre d’heures d’accueil par jour ;

la durée des congés prévus par la famille.

Les congés doivent être déposés 1 mois avant la date de leur début quand ils sont pris en période de congés scolaires (15 jours avant pour des congés pris en dehors de cette période) et avant le 15 mars pour les vacances d’été.

Les parents règlent chaque mois une facture qui tient compte du nombre de semaines de congés déclarés lors de la signature du contrat par la famille et de la présence réelle de l’enfant.

Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi

Les crèches sont fermées a minima deux semaines au mois d’août, entre Noël et le jour de l’An, à l’occasion de deux ponts et lors de deux journées pédagogiques organisées chaque année avec l’ensemble du personnel de l’établissement.

Des regroupements peuvent être organisés au niveau de chaque commune ou secteur pour faciliter la réalisation de travaux d’entretien des bâtiments et pour optimiser la présence du personnel l’été

Comment demander une place en crèche ?

Les parents (et les futurs parents à partir du 7e mois de grossesse) peuvent déposer une demande de place en crèche départementale (dans leur ville de résidence) et en crèche municipale si leur ville de résidence est partenaire.

Les villes partenaires :

Ablon-sur-Seine

Arcueil

Bonneuil-sur-Marne

Bry-sur-Marne

Cachan

Champigny-sur-Marne

Chennevières-sur-Marne

Choisy-le-Roi

Fontenay-sous-Bois

Fresnes

Le Perreux-sur-Marne

L'Haÿ-les-Roses

Orly

Sucy-en-Brie

Thiais

Valenton

Villeneuve-Saint-Georges

Villejuif

Vitry-sur-Seine

Qui finance la crèche de mon enfant ?

Selon les chiffres de 2022, une place en crèche coûte en moyenne 101 €/jour.

Part des parents : 13 %

Part de la CAF : 35 %

Part du Département : 52 %

Le tarif payé par les parents est calculé selon un barème national de la CAF. Il prend en compte les ressources mensuelles de la famille et sa composition.