Le meilleur pour l’avenir des élèves des collèges

Afin de favoriser la réussite de l'ensemble des élèves et de concourir au bien vivre au collège, le Département a décidé d’aller au-delà de ses missions obligatoires. Dans un contexte contraint, il agit pour pouvoir continuer à mener une politique éducative ambitieuse et utile à tous.

Chantier du collège Gisèle-Halimi à Ivry-sur-Seine - Photo : L.E. Rocq-Havard

Collèges

La construction et l’entretien des collèges

Le Département agit pour des collèges moins consommateurs d’énergie, adaptés aux activités et à la vie des collégiens.

Par exemple à Ivry-sur-Seine, un nouvel établissement en capacité d’accueillir 26 classes ouvre ses portes à la rentrée 2023. Le nouveau collège Gisèle-Halimi permet une meilleure répartition des élèves sur la commune. Cet établissement est le 3e collège pour lequel le Département prétendra au label bâtiment passif, qui caractérise les bâtiments à très faible consommation énergétique.

Le Département équipe progressivement ses collèges de panneaux photovoltaïques dans un objectif de transition énergétique : pendant l'été 2023, 1 300 m² ont été installés sur les toits du collège Pissaro à Saint-Maur-des-Fossés afin de produire 260 mégawattheure sur l’année (MWh/an).

Le service public de la restauration

Le Département agit pour des repas de qualité et une pause méridienne conviviale dans tous les collèges.

L’objectif départemental est de passer de la cantine à un véritable service public de restauration guidé par la qualité de l’assiette, l’accessibilité au plus grand nombre, le développement durable, l’éducation au goût et à la santé, et la convivialité de la pause méridienne.

Un plan d’équipement numérique

Le Département équipe tous les établissements du très haut débit et de la Wi-Fi, favorisant l’accès à la connaissance, l’autonomie et la réussite des élèves.

A partir de la rentrée 2023, les élèves bénéficient d'un nouvel Espace numérique de Travail (ENT), déployé par le Département dans l'ensemble des collèges publics, ce qui leur donne accès à des outils de vie scolaire et des ressources pédagogiques, dans un cadre sécurisé.

Le fonctionnement des collèges

Le Département assure des dotations et des subventions aux collèges pour soutenir les dépenses de fonctionnement (par exemple le paiement de l’électricité et de l’eau, l’achat de fournitures) mais aussi pour financer des projets éducatifs. Près de 1000 agents départementaux assurent également l’entretien et la restauration au quotidien dans les collèges.

Ordival fait partie des dispositifs financés par le Département en faveur des collégiennes et des collégiens - Photo : E. Legrand

Education

Au-delà de la construction et de l’entretien des collèges, il s’engage pleinement en faveur des collégiens en proposant différentes actions.

Remboursement de 50 % de la carte Imagine R

Le Département du Val-de-Marne finance entièrement cette aide. Ainsi, il mène une politique volontariste et innovante pour promouvoir la mobilité des jeunes sur son territoire. Pour l’année scolaire 2021-2022, près de 67 000 élèves val-de-marnais bénéficient du remboursement de leur abonnement Imagine R.

SOS Rentrée

Le Département accompagne les jeunes val-de-marnais rencontrant des difficultés dans le cadre de leur parcours scolaire ou de formation. Au moment de la rentrée scolaire, le dispositif SOS Rentrée peut aider les collégiens, lycéens et étudiants à trouver une affectation dans un établissement scolaire.

Aide à la demi-pension

Le Département a en charge le service public de la restauration de tous les collèges du territoire. Il finance une aide pour payer la restauration scolaire des élèves en fonction de la composition et des revenus de leur famille. 4 millions de repas servis chaque année aux élèves de collèges.

Mise à disposition d’un ordinateur portable Ordival à chaque collégien

Chaque année, le Département remet gratuitement un ordinateur à chaque nouvel élève de 6e scolarisé dans le Val-de-Marne. Cette mise à disposition est valable pour toute la durée de sa scolarité, jusqu’en 3e. Depuis 2012, 142 000 collégiens, soit tous les élèves, de la 6e à la 3e, ont été dotés d’un ordinateur portable.

Aide à la licence de sport des collégiennes

Le Département participe à hauteur de 12 euros aux licences sportives de chaque collégienne de 4e et 3e souhaitant pratiquer un sport au collège.

Aide aux séjours de découverte

Le Département met à disposition des collèges publics val-de-marnais ses deux villages vacances Guébriant et Jean-Franco afin de leur permettre de bénéficier, à un tarif préférentiel, d’un séjour durant le temps scolaire. Ces séjours sont composés d’heures de ski et d’activités pédagogiques. Chaque année, 2500 collégiens sont ainsi accueillis.

Aide aux associations

Chaque année, le Département subventionne les associations intervenant dans le domaine éducatif, les associations de parents d’élèves ainsi que les associations sportives des collèges publics.

