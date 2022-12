Ouverture en 2027 de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis

Perspective aérienne Nord de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis. Crédit : Pitch Immo

Un lieu unique pour explorer toutes les facettes de la gastronomie

Depuis 2010, le "repas gastronomique des Français" est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Le Cœur de la Cité présentera un parcours expérientiel innovant, des expositions, des ateliers immersifs et un jardin pédagogique.

Le Campus proposera à la fois des ateliers ludiques pour le grand public et et des cours pratiques et théoriques, destinés aux étudiants et aux professionnels du secteur.

Les Pavillons régionaux présenteront la restauration et les artisans régionaux tandis que les pavillons par filières présenteront les différents savoir-faire de la gastronomie (boucherie, charcuterie, fromagerie etc. ).

Le Lab accueillera des bureaux et des espaces d'agricultures urbaines pour les entreprises de l'agro-alimentaire.

Le Hub comprendra un centre de conférences et un auditorium pouvant accueillir des congrès et des salons et disposera d'une offre hôtelière originale et hybride.

Une Cité à l'impact carbone limité

La Cité de la gastronomie Paris-Rungis sera organisée en cinq espaces distincts :

Le groupement lauréat pour la construction et la gestion de la Cité a été désigné le 6 décembre 2022 : il associe Pitch Immo, marque du groupe Altarea, la société Gaïa Promotion, la foncière Hibrid et Ametis group. Quatre axes sont privilégiés pour orienter la construction et le fonctionnement de la Cité :

La conception bioclimatique et performance énergétique : les eaux pluviales seront gérées à la source, afin de limiter les rejets et de réduire l’utilisation d’eau potable.

La préservation des ressources : 80 % des déchets de construction seront valorisés.

La biodiversité et la nature en ville : des sols fertiles seront reconstitués sur ce terrain longtemps resté en friche.

Le confort, la santé et bien-être : une attention particulière sera portée au confort acoustique du site.

Perspective du potager de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis. Crédit : Pitch Immo

L'investissement du Département dans le projet

Membre du Syndicat mixte de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis, aux côtés de la Région Ile-de-France, de la Métropole du Grand Paris, de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, de la Ville de Paris, de la Ville de Thiais, de la Ville de Chevilly-Larue et de la Ville de Rungis, le Département a investi 6 millions d'euros dans la création du site. Le Département est également engagé dans la requalification de la RD7 qui desservira la Cité, afin de conférer à cet axe un profil de boulevard urbain attractif.

« Nous sommes heureux d’accompagner ce projet, car il répond vraiment aux défis de notre temps : il porte les valeurs fortes de l’alimentation durable et de la gastronomie responsable. C’est un projet qui a été pensé par et pour tous les territoires : il va porter haut les couleurs de la France et fera aussi la fierté de notre Département. » explique Olivier Capitanio, Président du département.

Perspective aérienne Sud de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis. Crédit : Pitch Immo

La Cité de la Gastronomie Paris-Rungis sera accessible via la ligne de métro 14, dont le prolongement sera mis en service dès 2024 (à 10 minutes de Paris, 20 minutes de la Gare de Lyon et 5 minutes de l'Aéroport international d'Orly), et via l'A6 et l'A86 (liaison Paris-Roissy).

Calendrier

2027 : Ouverture

2024 : Début des travaux de construction

2022 : Désignation du groupement lauréat

2021 : Consultation d’opérateurs

2018 : Création de la Cité hors-les-murs Paris-Rungis

2016 : Création du Syndicat Mixte de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis