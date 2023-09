Tribune du Groupe Les Républicains Libres et Indépendants

Groupe Les Républicains Libres et Indépendants © E.Legrand Au cours des émeutes de cet été environ 300 commissariats ont été dégradés, plus de 700 policiers blessés, plus de 240 écoles et plus d’une centaine de mairies endommagées, pour au total, près d’un milliard d’euros de préjudice à déplorer.

La mort d’un adolescent est un drame, mais cela n’excuse en rien ces faits de violence intolérables. Tout cela est malheureusement symptomatique d’un rejet total des émeutiers pour la République.

Car symboliquement, c’est bien la République qui a été frappée en plein cœur, puisque des mairies, comme à Valenton ou Villeneuve-le-Roi, et des maires ont été directement visés. En témoigne la tentative d’assassinat à l’encontre du Maire de L’Hay-les-Roses et de sa femme, notre collègue au Département, Mélanie NOWAK.

Dès lors, comment ne pas s’indigner et faire corps avec nos forces de l’ordre et tous les représentants de la République ? Nous déplorons, à ce titre, l’attitude irresponsable de certains élus de gauche, qui ont tardé à appeler au calme et multiplié les attaques verbales à l’encontre de la Police.

Nous avons enfin une pensée pour tous les habitants des villes qui se sont embrasées. Car plus encore que dégrader aveuglement des biens publics, les émeutiers affectent le quotidien d’une écrasante majorité qui n’aspire qu’à vivre en paix.

Nous condamnons donc fermement l’ensemble des actes perpétrés. Il est impératif que justice soit faite, que les responsables paient les conséquences de leurs actes et que toutes les mesures soient prises pour que de tels événements ne se reproduisent plus.

Président du groupe : M. Nicolas TRYZNA

Membres du groupe : Jean-Daniel Amsler, Karine Bastier, Paul Bazin, Jacques-Alain Bénisit, Olivier Capitanio, Geneviève Carpe, Laurence Coulon, Chantal Durand, Michel Duvaudier, Hervé Gicquel, Patricia Korchef-Lambert, Françoise Lecoufle, Antoine Madelin, Déborah Münzer, Catherine Mussotte-Guedj, Kristell Niasme, Tonino Panetta, Mary France Parrain, Sabine Patoux, Germain Roesch, Marie-Christine Ségui, Julien Weil, Metin Yavuz.

