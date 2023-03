Tribune du Groupe UDI et apparentés

Groupe UDI et apparentés - © Eric Legrand En 2018, les Val-de-Marnais et les élus du territoire apprenaient par voie de presse que la commune de Noiseau était envisagée pour la création d’une maison d’arrêt d’une capacité de 800 places, projet confirmé en 2021. Cette décision unilatérale et verticale de l’État, avait alors profondément indigné les Noiséens, les habitants des communes voisines ainsi que les élus du territoire qui n’avaient été ni concertés, ni informés.

5 ans plus tard, malgré une vive opposition au projet, l’État persiste et signe.

Pour autant, les interrogations se multiplient et se cristallisent. Pourquoi concentrer plus d’un tiers des nouvelles places de prison en Ile-de-France dans un village de 4700 habitants ? Pourquoi faire le choix du Val-de-Marne qui accueille déjà la prison de Fresnes, tristement célèbre pour sa vétusté et non pas les territoires volontaires ou ceux qui n’en abritent aucune ? L’incohérence de l’Etat est d’autant plus grande que le site envisagé ne bénéficie pas des infrastructures routières ou des réseaux de transports en commun adaptés, la gare RER la plus proche se situant à 5,5 km.

En outre, le choix du site interroge d’autant plus qu’il est contradictoire avec les objectifs de résilience alimentaire portés, à juste titre, par le Gouvernement puisqu’il condamne 18 hectares de terres agricoles cultivées, en plus d’englober des zones humides et un réservoir de biodiversité que les Maires du Plateau Briard s’évertuent à préserver et qu’il serait intolérable d’asphyxier.

Alors que nous entrons dans la phase dite de « consultation préalable », qui déterminera la poursuite du projet, nous exhortons l’Etat à entendre et respecter les choix des élus des communes, du territoire ainsi que du Département et rappelons qu’aucun projet ne saurait être une réussite lorsqu’il nie les territoires et ses représentants.

Président du groupe : Jean-Pierre Barnaud

