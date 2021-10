La médiation au Conseil départemental du Val-de-Marne

La médiation départementale, un recours gratuit, amiable et indépendant

La médiation départementale s’adresse à tous les usagers des services publics ou équipements départementaux, qu’ils habitent ou non dans le Val-de-Marne. Elle a pour objectifs d'améliorer la vie des habitants et d'aider les services à gérer la relation aux usagers. C'est un recours gratuit, amiable et indépendant destiné aux usagers des services publics départementaux lorsqu’ils rencontrent des différends avec le Conseil départemental.

Claude Roussel-Brun assure la médiation au Conseil départemental du Val-de-Marne

Désignée par le Président du Conseil départemental, la médiatrice recherche une solution et apporte une réponse individualisée. Elle ne dépend d’aucun service de l’administration. Elle dispose d’un pouvoir d’investigation et d’interpellation qui lui permet d’obtenir toutes les informations utiles à son action de médiation. Elle travaille avec une équipe de correspondants qui ont pour mission d’écouter et d’aider les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises à formaliser leurs requêtes.