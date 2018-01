Le 7 février : Journée sans Département !

Afin de montrer ce que signifierait concrètement l’absurde suppression du Département, Christian Favier, Président du Conseil départemental, a décidé de faire du mercredi 7 février une "Journée sans Département" : ce jour là, les services départementaux (PMI, crèches, Proj'aide, etc.) mais aussi la plateforme téléphonique 39.94, les sites Internet (valdemarne.fr, Archives départementales, MAC/VAL, Villages vacances, etc.), les services en ligne (demande de place en crèche, Améthyste, remboursement de la carte Imagine R, etc.), et les lieux recevant du public (Musée MacVal, Les archives départementales, MDPH, EDS…) seront exceptionnellement fermés.

Cette journée sera également l’occasion d’une très large mobilisation : Christian Favier vous invite à vous rassembler à partir de 11h00 devant la Préfecture du Val-de-Marne à Créteil. "Ce qui est en train de se passer est très grave, mais ensemble, nous pouvons empêcher ce très mauvais coup pour toute la population".

Cette initiative est partagée par les sept départements d’Ile-de-France : Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-saint-Denis, Val d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines. "Cette journée sera un moment fort pour porter notre vision commune d’une métropole solidaire, ambitieuse et démocratique avec tous les Départements franciliens" explique Christian Favier.