Le compte administratif 2018 : le comprendre pour mieux le décrypter

Le 24 juin dernier, les membres du Conseil départemental ont débattu et approuvé le compte administratif, confirmant ainsi la bonne réalisation du budget 2018.

Le compte administratif, c’est quoi ?

Ce document obligatoire est présenté annuellement en séance du Conseil départemental. Il fait état de l’ensemble des opérations budgétaires de l’année passée. Toutes les dépenses et recettes réalisées y sont comptabilisées.

Temps fort de la vie d’une collectivité, le compte administratif est ici illustré et synthétisé à travers des éléments chiffrés facilitant sa compréhension.



Un budget au service des Val-de-Marnais malgré un contexte défavorable et contraint.

Le contexte budgétaire de l’année 2018

Depuis 2002, la non compensation par l’État des dépenses de solidarité a entraîné un manque à gagner pour le Département s’élevant à 1,4 milliard d’euros (en 2018), soit l’équivalent d’une année de budget de fonctionnement.

Malgré ce contexte, le Département poursuit son action, il ne remet en cause aucune politique publique et maintient un important taux d’investissement afin de développer de grands projets structurants dans les 47 villes du Val-de-Marne (crèches, collèges, équipements anti-crue, transports en commun, etc.).



1,717 milliard d’euros au service de la population val-de-marnaise





Compte administratif 2018 : en cliquant sur l’image, le détail des dépenses apparaît (.pdf)

L’exécution budgétaire permet la mise en œuvre d’un service public de proximité, solidaire, juste et utile à tous et toutes. Cela se traduit par des actions concrètes telles que le financement du RSA, l’allocation personnalisée d’autonomie, le remboursement de la carte Imagine R à 50% sans condition de ressources, la carte améthyste, la gestion de 76 crèches départementales, de 104 collèges, de 18 parcs départementaux, du Mac Val, du réseau départemental d’assainissement, etc.