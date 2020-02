Le Conseil départemental adopte son budget 2020

Lundi 10 février, l’assemblée départementale a voté le budget de l’année 2020. Une fois encore, la collectivité s’engage avec détermination pour un service public départemental utile et protecteur, au service de l’ensemble de la population. Avec, cette année encore, un gel de la fiscalité (sur la part départementale du foncier bâti = 13,75%) le budget 2020 permettra la poursuite de toutes les politiques publiques et le maintien d’un haut niveau d’investissement.

Un contexte contraint

Le budget, acte fort de la démocratie locale, s’inscrit de nouveau dans un contexte perturbé par le désengagement de l’État. L’ampleur du cumul de la baisse des dotations, le haut niveau de charges non compensées, l’encadrement de la hausse des dépenses de fonctionnement, sont autant de contraintes qui imposent d’importants efforts de gestion, pesant, chaque année, toujours plus sur le budget.

Cette année, la dette de l’État envers le Département pour la non compensation des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA) s’élève à plus de 1,6 milliard d’euros (cumul des dix dernières années) soit la quasi-totalité d’une année de budget départemental.

Les engagements du Département

Malgré ce contexte, le Département continue de s’engager aux côtés de tous et toutes les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises en allant au-delà de ses compétences, avec des politiques publiques volontaristes ambitieuses bénéficiant au plus grand nombre.

Cela se traduit par la poursuite de l’ensemble des politiques publiques, notamment du déploiement des permanences de proximité dans les villes du Val-de-Marne. L’un des axes forts de l’action demeure le soutien au pouvoir d’achat des ménages au titre des différentes aides et dispositifs tels que la prise en charge de 48 % du coût moyen d’une place en crèche, l’aide à la demi-pension, le dispositif de solidarité pour les fêtes de fin d’année, le remboursement sans condition de ressource de 50 % de la carte Imagine R, le plan numérique (un ordinateur pour les élèves de collège, etc.) le soutien à la licence de sport, le financement de la mobilité des personnes âgées et de celles et ceux en situation de handicap, etc.

Le Département du Val-de-Marne renforce ses actions de solidarité et de proximité du service public. Il positionne comme bouclier social et continue son action pour répondre à l’urgence écologique.

Être aux côtés de la population signifie également d’assurer le développement d’un Val-de-Marne durable et attractif. Le Département veille donc à maintenir un haut niveau d’investissement pour assurer une évolution vertueuse répondant à l’urgence climatique et aux besoins de l’ensemble des Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises.

Cela se traduit par la poursuite du plan 500 places en crèches avec des ouvertures et des extensions, la modernisation et la construction de collèges à basse consommation et à faibles émissions de CO2, la réouverture du Musée de la Résistance Nationale, l’étude de nouveaux espaces naturels sensibles, l’amélioration des moyens de transport, la poursuite des travaux de réouverture de la Bièvre, le lancement des travaux d’une station de dépollution des eaux de pluie, etc…

L’investissement en hausse : + 6% 2,5 millions € supplémentaires investis pour les parcs départementaux à travers les projets choisis par les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises lors du vote du budget citoyen

120 millions € investis pour le tramway T9

22,2millions € seront investis pour le logement et l’habitat

La répartition budgétaire





L'équilibre budgétaire

