Elections départementales 2021 : les 20 et 27 juin, votez !

Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. Les Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais éliront leurs 50 conseillères et conseillers départementaux chargés de voter la politique du Département. Suivez les résultats en direct les 20 et 27 juin à partir de 20h.

Les 20 et 27 juin 2021, les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises élisent leurs 50 conseillères et conseillers départementaux représentant les 25 cantons du Val-de-Marne

C’est un moment important de la démocratie locale. Elles permettront de renouveler en totalité l’Assemblée départementale du Val-de-Marne selon les modalités prévues par la loi en vigueur. Ce mode de scrutin est détaillé ci-dessous.

DIRECT - Les 20 et 27 juin à partir de 20h, suivez en direct les résultats dans le Val-de-Marne : sur notre site internet : www.valdemarne.fr/elections2021

sur Twitter avec le hashtag #ElectionsValdemarne.

Dans quel canton allez-vous voter ?





Carte des cantons du Val-de-Marne (cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Quel est le mode de scrutin ?

Pour chaque canton, les Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais éliront un binôme de candidats de sexes différents afin de garantir la parité. Le binôme des suppléants sera mixte lui aussi.

Les conseillères et conseillers départementaux seront élus au scrutin « binominal » majoritaire à deux tours. Le Conseil départemental comptera donc 50 conseillères et conseillers départementaux. Elles et ils seront élus pour six ans.

Au premier tour : le 20 juin

Pour être élu, un binôme doit obtenir la majorité absolue (plus de 50 %) et représenter plus de 25 % des électeurs et électrices inscrits.

Si aucun des binômes ne l’emporte au premier tour, un second tour est organisé.

Au second tour : le 27 juin

Peuvent se maintenir les deux binômes arrivés en tête, ainsi que ceux ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs et électrices inscrits.

Le binôme arrivé en tête au second tour est élu.

Les conseillères et conseillers départementaux élus composent l’assemblée départementale. Elles et ils élisent la présidente ou le président du Conseil départemental, les vice-présidentes et vice-présidents ainsi que la commission permanente.

Quel est le rôle du Conseil départemental ?

La loi attribue au Conseil départemental de nombreuses compétences dans les domaines de l’action sociale, de l’enfance, de la famille, de la voirie, de l’éducation et de l’environnement…