Le meilleur pour l’avenir des élèves des collèges

Les départements ont la responsabilité de construire, d’entretenir et de contribuer financièrement au fonctionnement des collèges. En 2019, le Val-de-Marne compte 105 collèges publics.

Afin de favoriser la réussite de l'ensemble des élèves et de concourir au bien vivre au collège, le Département a décidé d’aller au-delà de ses missions obligatoires. Dans un contexte contraint, il agit pour pouvoir continuer à mener une politique éducative ambitieuse et utile à tous et toutes.



Chantier du collège Josette-et-Maurice-Audin à la fin avril 2019, dans la ZAC Seine-Gare à Vitry-sur-Seine.

La construction et l’entretien des collèges

Le Département agit pour des collèges moins consommateurs d’énergie et adaptés aux activités et à la vie des collégiennes et collégiens.

Par exemple à Valenton, un nouvel établissement en capacité d’accueillir 750 élèves ouvrira ses portes à la rentrée 2021. Construit à proximité de Limeil-Brévannes et de Villeneuve-Saint-Georges, ce collège intercommunal sera notamment accessible grâce au Câble A - Téléval, le téléphérique urbain. Il permettra de faire face à l’augmentation significative des effectifs sur les trois communes. Cet établissement sera le premier pour lequel le Département prétendra au label bâtiment passif, qui caractérise les bâtiments à très faible consommation énergétique.

Le service public de la restauration

Le Département agit pour des repas de qualité et une pause méridienne conviviale dans tous les collèges.

L’objectif départemental est de « passer de la cantine à un véritable service public de restauration, centré sur la qualité de l’assiette, l’accessibilité au plus grand nombre, le développement durable, l’éducation au goût et à la santé, et la convivialité de la pause méridienne » précise Christine Janodet, conseillère départementale déléguée à la restauration scolaire.

Un plan d’équipement numérique

Le Département équipe tous les établissements du très haut débit et de la Wi-Fi, favorisant l’accès à la connaissance, l’autonomie et la réussite des élèves.

Le fonctionnement des collèges

Le Département assure des dotations et des subventions aux collèges pour soutenir les dépenses de fonctionnement (par exemple le paiement de l’électricité et de l’eau, l’achat de fournitures) mais aussi pour financer des projets éducatifs. Près de 1000 agents départementaux assurent également l’entretien et la restauration au quotidien dans les collèges.



Ordival fait partie des dispositifs financés par le Département en faveur des collégiennes et des collégiens

Au-delà de la construction et de l’entretien des collèges, il s’engage pleinement en faveur des collégiennes et des collégiens en proposant par exemple :

Remboursement de 50 % de la carte Imagine R

Le Département du Val-de-Marne finance entièrement cette aide. Ainsi, il mène une politique volontariste et innovante pour promouvoir la mobilité des jeunes sur son territoire. Pour l’année scolaire 2018-2019, près de 64 000 élèves val-de-marnais ont bénéficié du remboursement de leur carte Imagine R.

Aide à la demi-pension

Le Département a en charge le service public de la restauration de tous les collèges du territoire. Il finance une aide pour payer la restauration scolaire des élèves en fonction de la composition et des revenus de leur famille. 4 millions de repas servis chaque année aux élèves de collèges.

Mise à disposition d’un ordinateur portable Ordival à chaque collégienne et collégien

Chaque année, le Département remet gratuitement un ordinateur à chaque nouvel élève de 6e scolarisé dans le Val-de-Marne. Il est remis pour toute la durée de sa scolarité, jusqu’en 3e. Depuis 2012, 110 000 collégiennes et collégiens, soit tous les élèves, de la 6e à la 3e, ont été dotés d’un ordinateur portable.

« Autant d’initiatives utiles au pouvoir d’achat des familles et à la réussite des collégiennes et collégiens du Val-de-Marne » explique Évelyne Rabardel, 1re vice-présidente déléguée à l’éducation, aux collèges et à la culture.