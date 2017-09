Rapport d'activités 2016 : le Département au service des Val-de-Marnais

Solidarités, transports, petite enfance ou espaces verts... Chaque année, la publication du rapport d’activités du Département est l’occasion de faire un bilan des réalisations, de l’avancement des chantiers et des projets à venir de notre collectivité.

Malgré la crise sociale qui s'amplifie, le Conseil départemental maintient toutes les actions et prestations qui contribuent à soutenir le pouvoir d’achat des Val-de-Marnais : les prestations de solidarité nationale, RSA, APA, PCH, et aussi les actions sociales, les aides aux transports avec la prise en charge de 50 % de la carte Imagine R et le financement du forfait Améthyste, ou encore l’ordinateur portable à tous les collégiens.

Découvrez toutes les actions du Conseil départemental en téléchargeant le rapport d'activité 2016 ci-dessous.