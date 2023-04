Restauration fixe sur le parc départemental de la Plage-Bleue (local situé près de l'accueil)

Nature du projet

L’autorisation d’exploitation sera attribuée pour proposer des produits à emporter ou à consommer sur place, adaptés à chaque saison de l’année : crêpes, gaufres, glaces, boissons chaudes, boissons fraîches, etc. Les boissons devront être sans alcool et fermentées non distillées.

En contrepartie de l’occupation privative du domaine public départemental, l’exploitant versera une redevance annuelle composée d’une part fixe de 1.800 € et d’une part variable correspondant à 5 % du chiffre d’affaires.

Une convention de mise à disposition d’un local sur le domaine public départemental, d’une durée maximale de 3 ans, sera établie entre le Département et l’exploitant, de manière à définir les conditions d’exploitation.

Conditions d'éligibilité

Les dossiers transmis feront l’objet d’une instruction par un comité de sélection organisé par la direction des Espaces verts et du Paysage et la Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales du Département du Val-de-Marne.

Un jury de sélection, composé d’élus de l’Exécutif départemental, portera une attention toute particulière à :

L’implication du porteur de projet.

La conformité du projet présenté aux attendus.

La volonté d’être partenaire des animations proposées par le Département.

La variété et la qualité des produits proposés.

La démarche de qualité.

Les tarifs proposés.

Déposer un dossier de candidature

Les dossiers complets devront être adressés entre le 24/04/2023 et le 24/05/2023 minuit, dernier délai, ou déposé aux horaires d’ouverture 9h-12h / 14h-16h à l'adresse suivante :

Département du Val-de-Marne

Direction des espaces verts et du paysage

10, chemin des bassins

94054 Créteil cedex

ou par courriel : espacesverts@valdemarne.fr