Règlement départemental d'aide sociale

Au-delà de son rôle réglementaire, il s’agit d’un outil de référence permettant à chacun de connaître et comprendre les conditions et modalités d’accès aux droits sociaux en matière d’action sociale, d’insertion, d’accès et maintien dans le logement, d’autonomie, de protection maternelle et infantile, d’aide à la mobilité mais également, d’aide sociale à l’enfance.

En complément, des dispositifs dédiés aux personnes âgées et en situation de handicap, cette édition 2022 a été enrichie avec les modalités relatives à l’hébergement des familles vulnérables et les prestations soumises à quotient familial, que sont la restauration scolaire et les séjours en village vacances.

Dans la volonté d’améliorer l’accès aux droits et de rendre ces informations accessibles à chaque Val-de-Marnais, son contenu a été, par ailleurs, repensé afin d’être plus facilement appréhendé par chacun. Ce règlement reflète les missions, l’engagement et l’investissement du Département pour un accompagnement et une adaptation constante aux besoins de l’ensemble des habitants du territoire, et notamment, des publics les plus fragiles.

En ce sens, le Département porte des projets et dispositifs innovants afin, notamment, de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, de faciliter l'accès au logement, ou encore de développer l'offre d'hébergements adaptés à destination des personnes fragiles.