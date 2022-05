Schéma pour l'autonomie 2020-2025 : des actions en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des aidants

Les personnes âgées qui nécessitent une aide à l’autonomie et les personnes en situation de handicap ont des problématiques communes. Quel que soit leur âge ou leur handicap, elles aspirent à vivre le plus longtemps possible au domicile avec des services qui simplifient leur vie quotidienne, du domicile à l’espace public.

Autre sujet commun : le soutien aux aidants familiaux et la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes. Sans ignorer les spécificités de chacun, il convient, et c’est le sens de ce Schéma pour l'autonomie, de créer des synergies entre acteurs des deux secteurs.

Les grands principes du schéma pour l’autonomie 2020-2025

Permettre aux personnes personnes âgées de choisir leur lieu de vie, et de rester acteur et actrice de leur avenir

Concrètement, ce schéma poursuit une politique active de soutien à domicile, de développement de formes d’habitat alternatif et d’offre de répit pour les aidants. Il favorise la place des personnes âgées ou en situation de handicap dans l’espace public, à l’école, dans l’emploi, et plus globalement dans la cité.

La prévention de la perte d’autonomie et le soutien aux aidants

Mieux vivre son handicap ou son grand âge, c’est bien sûr prendre soin de sa santé, mais au-delà, c’est également maintenir des liens sociaux. Et ce constat vaut tant pour les personnes elles-mêmes que pour leurs aidantes et aidants familiaux. La crise de la COVID 19 a souligné les situations d’isolement auxquelles ont dû faire face les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre notamment de la Conférence des financeurs, des actions contre l’isolement et la fracture numérique sont développées. En outre, une attention particulière est accordée aux jeunes aidantes et aidants, une nouveauté par rapport aux précédents schémas.

Le changement de regard sur le grand âge et le handicap

C’est une nouvelle priorité de ce schéma. Une société inclusive, c’est aussi une société où l’on reconnait les personnes âgées et les personnes en situation de handicap pour ce qu’elles apportent à la collectivité : le bénévolat, la transmission, l’engagement familial et associatif… Le secteur du grand âge et de l’autonomie, ce sont aussi des emplois et des entreprises qui innovent, et ces dernières sont bien implantées dans notre territoire.

Pour faire évoluer les regards, le Département souhaite mettre en place des moments de partage, en mobilisant notamment les collégiens, et accompagner les dynamiques économiques du secteur (revaloriser l’image des métiers de l’aide à domicile en lien avec Pôle Emploi, les écoles et cités des métiers ; mettre en place un parcours vers les métiers de l’autonomie, en articulation avec l’Université Paris-Est Créteil).

38 actions concrètes

A partir de ces grands principes, cinq défis ont paru essentiels, d’où découlent 38 actions concrètes à mener.

Défi 1 : se sentir chez soi partout, être libre de choisir son lieu de vie

Comme tout un chacun, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap aspirent, quel que soit leur âge et leur lieu de résidence, à se sentir bien chez elles. Ce défi vise à accompagner les services d’aide à domicile, médico-sociaux et sanitaires dans leur évolution pour répondre à de nouveaux types de demandes et favoriser une meilleure coopération entre ces différents acteurs.

Défi 2 : réussir les moments de transition de la vie

Ce défi couvre tous les âges de la vie. Il regroupe les actions concernant les enfants en situation de handicap dès leur entrée en crèche pour un bon démarrage de leur scolarité à venir mais aussi celles qui visent à accompagner les personnes de l’entrée dans l’âge adulte à la fin de vie.

Défi 3 : vivre en tant que citoyen et citoyenne, entre accessibilité universelle et pouvoir d’agir

L’accessibilité universelle évoque les notions de liberté, permettant à tout un chacun, quel que soit son degré d’autonomie, d’accéder sans entraves à son environnement. Il s’agit de rendre les usagers de plus en plus acteurs dans l'aménagement des espaces de la vie quotidienne (voiries, espaces publics, établissements recevant du public).

C’est aussi renforcer l’accueil et l’accessibilité de l’information pour les publics les plus fragiles au sein des services de proximité y compris dans les espaces moins denses ou les quartiers prioritaires.

Défi 4 : prévenir la perte d’autonomie et soutenir les aidantes et aidants

Mieux vivre son handicap ou son avancée en âge implique aussi une action sur les modes de vie et l’environnement social des personnes. Les différentes périodes de crise sanitaires (Covid-19, épisodes caniculaires) ont mis en lumière les situations d’isolement auxquelles font face les personnes âgées en perte d’autonomie et celles en situation de handicap.

Défi 5 : changer le regard sur le grand âge et le handicap

L’esprit de ce défi est de faire évoluer le regard du grand public sur le vieillissement et le handicap. Ainsi, le Département entend lutter contre l’âgisme et la stigmatisation des personnes en situation de handicap, notamment par la mise en place de projets intergénérationnels.

Un schéma construit pour et par les Val-de-Marnais

Élaboré pour les cinq années à venir, ce schéma a été co-construit avec les Val-de-Marnais : 1300 usagers consultés lors d’ateliers ou par le biais d’enquêtes, 15 réunions publiques montées réunissant plus de 200 personnes, 150 acteurs institutionnels ou partenaires associatifs et de terrain mobilisés. Cette consultation répond à la volonté de placer l’usager au centre des politiques publiques : mettre les personnes âgées et en situation de handicap au cœur de services accessibles à tous les inclure dans la cité pour mieux vivre ensemble est l’ambition centrale de ce schéma.