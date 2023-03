Un budget ambitieux pour 2023

Un contexte économique altéré et imprévisible

À peine sorti de la crise économique consécutive au COVID-19, un nouveau choc international affecte l’économie mondiale. La guerre en Ukraine accroît les difficultés en approvisionnement alimentaire et énergétique. Si des mesures ont permis de limiter l’inflation en 2022 et de relancer le marché de l’emploi, la situation reste source d’incertitude pour les mois à venir. À cette conjoncture s’ajoute la réalité de grands défis structurels liés à la crise climatique mondiale.

Cette situation se trouve accrue par la charge de nombreuses dépenses supplémentaires imposées par l’État sans compensation, qui pèsent sur le budget du Département (revalorisation du RSA de 4%, revalorisation du point d’indice de la fonction publique, revalorisation du SMIC, extension du SEGUR de la santé aux emplois médico-sociaux, revalorisation des salaires des aides à domicile…), soit un surcoût qui approche les 35 millions d'euros pour 2023.

Enfin, cette réalité s’inscrit dans un contexte fortement inflationniste (+6% en 2023 d'après la Banque de France).

Vers la restauration de la santé financière du Département

Malgré le contexte économique défavorable qui pèse sur son budget, le Département maintient le cap des engagements pris il y a 20 mois pour renforcer l'attractivité du Val-de-Marne et améliorer la qualité de vie des Val-de-Marnais, tout en restaurant la situation financière de la collectivité.

Equilibre des dépenses et des recettes

Le budget primitif (BP) du Département en 2023 s’élève à 1 879 883 644 euros (+0,7% par rapport au BP 2022).

Le budget de fonctionnement s’établit à 1 614,25 millions d'euros en recettes (+ 24,06 millions d'euros par rapport au BP 2022 soit +1,5%), et à 1 493,26 millions d'euros en dépenses (+2,2%).

Ce résultat traduit les efforts de maitrise de gestion des dépenses engagés dès le budget supplémentaire 2021.

Le budget d’investissement, s’élève en recettes à 100,63 millions d'euros (hors emprunt), soit une baisse de 10,40 millions d'euros (-9,4%) par rapport au BP 2022. Les dépenses s’élèvent à 386,62 millions d'euros, soit une baisse de 17,93 millions d'euros (-4,4%).

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 219 millions d'euros. Ce montant, s’il est en baisse par rapport à 2022 (-8,3%) demeure, cependant, le 2ème plus élevé des 10 dernières années : cette évolution traduit l’ambition portée par l’exécutif de renforcer l’attractivité du Val-de-Marne et améliorer la vie quotidienne de ses habitants.

L’épargne brute s’établit à 122,02 millions d'euros (7,8%). La bonne résistance de l’épargne résulte de l’engagement déterminé de la collectivité à préserver un équilibre budgétaire robuste en dépit des contraintes et des incertitudes pesant sur les finances départementales.

L’emprunt d’équilibre (montant maximal envisagé) nécessaire, de l’ordre de 165 millions d'euros, est identique à celui de 2022, et confirme l’objectif de décélération de l’endettement. Pour rappel, cet emprunt était de 192 millions d'euros au BP 2021.

Faire du Département une référence en matière de qualité de vie et de développement de son territoire

Pour renforcer l’attractivité du Val-de-Marne et améliorer la qualité de vie des habitants, le Département s'inscrit dans une démarche volontariste de transition écologique et énergétique sans précédent.

Cette ambition se décline également au travers d'un effort budgétaire conséquent pour engager la révolution des transports du quotidien et des mobilités douces dans le Val-de-Marne.

Elle se traduit en outre par une priorité donnée à la sécurité, en particulier celle des collégiens et leurs enseignants.

Enfin ce budget montre l’engagement de la collectivité en faveur des plus fragiles, et l’encouragement ainsi que l’accompagnement de ceux qui se trouvent le plus éloignés de l’emploi.

Les marges financières dégagées grâce au redressement du budget départemental permettront de mettre en œuvre de nouvelles actions en vue de faire du Département du Val-de-Marne la référence en matière de qualité de vie en Île-de-France dans les 10 prochaines années.

Budget 2023 du Conseil départemental du Val-de-Marne

Zoom sur les actions phares

Transition énergétique et développement durable

Le Département du Val-de-Marne amplifiera en priorité ses efforts d’investissement dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de transition énergétique et de développement durable :

Les économies d’énergie, la rénovation énergétique et thermique du patrimoine bâti départemental ou encore la production solaire photovoltaïque sont une priorité sur les sites du Département.

>> 4,65 millions d’euros investis pour le déploiement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments départementaux en 2023.

La poursuite du Plan 50 000 arbres témoigne de l’engagement du Département dans l’amélioration du cadre de vie des Val-de-Marnais, tout en agissant pour la biodiversité.

>> 2,98 millions d’euros investis pour le plan 50 000 arbres en 2023.

Le développement des mobilités douces et des modes de transports alternatifs autour des pistes cyclables et l’extension des transports en commun.

>> 7,88 millions d’euros investis pour Altival, 4 millions d'euros pour le TZen 5, 2 millions d'euros pour le Câble 1 et 5,6 millions d'euros également consacrés au T9 (il restera à payer 55,1 millions d'euros bien que le T9 ait été inauguré en avril 2021).

Solidarité à tous les âges de la vie et accompagnement des Val-de-marnais les plus fragiles

La solidarité à tous les âges de la vie et de l’accompagnement des Val-de-marnais les plus fragiles demeure le premier budget du Département (un total de près de 768,6 millions d'euros, soit plus de la moitié du budget total de la collectivité).

Logement / Habitat

Avec pour objectif le rééquilibrage social à l’échelle de l’ensemble des communes du Val-de-Marne (le Département a décidé de ne plus financer la construction de nouveaux logements sociaux dans les villes qui en disposent déjà de plus de 40 %), le budget de la politique de l’habitat vise à soutenir le développement de l’offre nouvelle mais également les opérations de reconstruction de l’offre démolie dans les projets de renouvellement urbain et les opérations de réhabilitation du patrimoine.

>> 21,7 millions d’euros investis dans le logement et l'habitat en 2023.

>> 6,33 millions d’euros consacrés au Fond de Solidarité Habitat (FSH) en 2023.

>> Revalorisation du plafond de aides pour le règlement des factures d’énergie (230 €) en 2023.

Action sociale

>> 183 millions d’euros consacrés au Allocations Individuelles de Solidarités (AIS) en 2023.

>> 22 millions d’euros consacrés à l’insertion sociale et professionnelle en 2023 (Plan d’Action Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), aide départementale de retour à l’emploi, nouveau programme départemental d’insertion).

>> 8,2 millions d’euros consacrés au Fond Unique de Solidarité (FUS) en 2023.

>> 158,2 millions d’euros consacrés à la protection de l’enfance en 2023.

>> 10,8 millions d’euros investis pour les crèches départementales en 2023.

Le meilleur pour l'avenir des élèves de collèges

>> 35,2 millions d’euros consacrés au fonctionnement des collèges en 2023.

>> 94,7 millions d’euros consacrés à la rénovation des collèges en 2023 et en particulier des réseaux d’alimentation en eau des collèges Guy-Moquet à Villejuif, Nicolas-de-Staël à Maisons-Alfort, Jean-Moulin à Chevilly-Larue, et Molière à Chennevières-sur-Marne.

>> Déploiement d’un Environnement Numérique de Travail (ENT) pour tous les collèges publics en 2023 qui permettra la mise en relation de l’ensemble de la communauté éducative et du Département.

>> 11,1 millions d’euros consacrés à l'accompagnement du mouvement sportif en 2023 et notamment la préparation des Jeux Olympiques et paralympiques Paris 2024.

Le budget 2023 : 1,880 milliard d’euros

Vidéo : Le budget départemental 2023 en images

Vidéo : Comment fonctionne le budget du Département ?

Lire la transcription textuelle de la vidéo.