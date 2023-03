Marielle-Franco : une résidence dédiée aux femmes victimes de violences au sein du couple ou de la famille

En 2022 : 29% des femmes accueillies étaient des femmes seules, 28% des femmes avec deux enfants (dont pour 18 % d’entre elles, âgés de moins de 3 ans), 19 % des femmes avec un seul enfant.

Un lieu de première urgence

Gérée par l’association Aide d'Urgence du Val-de-Marne (AUVM), la résidence "Marielle-Franco" est un lieu spécifique, de première urgence, dédié aux femmes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille.

Ce lieu permet de les mettre à l’abri, avec leurs enfants, afin de gérer la crise et d’engager les actions nécessaires à leur protection. Les admissions se font majoritairement le jour-même de l’orientation. Ainsi, des femmes, avec ou sans enfants, y sont accueillies pour une durée de 2 mois maximum, sur orientation du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO), Urgence Val-de-Marne et de la Direction de l’Hébergement des Familles Vulnérables (DHFV).

Un espace de sécurité et de répit

Marielle-Franco est avant tout un lieu d'accueil temporaire, une réponse apportée en urgence à un besoin de protection, dans lequel tout est fait pour garantir la sécurité des femmes :

La présence de professionnels, « maîtresses de maison », « éducatrices » ainsi qu’une équipe d’agents médiateurs et de veille, permet de proposer un accompagnement adapté et participe à la sécurité des femmes accueillies

Par ailleurs, le bâtiment est équipé d’un système de vidéosurveillance et l’entrée est fortement sécurisée.

Des activités sont proposées au sein de la résidence par les professionnels et des intervenants extérieurs :

Atelier d’art thérapie

Création d’un dressing

Intervention d’une reflexologue plantaire qui dispense des séances pour les femmes et les enfants

Espace parent-enfant, animé par une psychologue.

Une passerelle vers un nouveau départ

Au sein de Marielle-Franco, les femmes hébergées vivent un moment de répit qui permet de préparer leur sortie et leur orientation vers des logements classiques, dans la mesure du possible (souvent éloignés géographiquement de leur conjoint violent).

En effet, l’objectif de cette préparation est d’éviter les prises en charge hôtelières afin de ne pas fragiliser, encore davantage, les situations de ces femmes et de les préserver d’un retour au domicile conjugal.

La sortie du dispositif est organisée grâce à la collaboration des différents partenaires : Assistante sociale, AUVM, SIAO Urgence et DHFV.