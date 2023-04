"Un premier pas", un numéro de téléphone départemental pour accompagner les victimes de violence

Le numéro de téléphone sera opérationnel dès le 11 avril 2023

Une invitation à faire le premier pas pour sortir des violences

Le Val-de-Marne est engagé dans des initiatives visant à prévenir et lutter contre ces violences au sein du couple et de la famille. Ainsi, il est, notamment, investi dans des actions de prévention auprès des collégiens ; dans le cadre de ses Espaces Départementaux des Solidarité (EDS) et de ses centres de PMI, mais aussi dans la prise en charge des victimes, par la mise à disposition d’un hébergement garantissant une protection et une prise en charge adaptées.

La plateforme "Un premiers pas" sera opérationnelle à partir du 11 avril 2023 Il participe également au déploiement du dispositif « Téléphone Grave Danger », en lien avec les services de l’état et les associations, et travaille avec les services de police afin de faciliter la prise en charge des victimes. Malgré ces avancées, les défis à relever en matière de lutte contre les violences restent nombreux. En effet, les dernières données relevées par le Ministère de l’Intérieur en 2021, placent le Val-de-Marne parmi les Départements français les plus touchés par les violences intrafamiliales. En parallèle, il persiste encore, pour les victimes, des difficultés d’accès à des réponses concrètes.

C’est pourquoi, conscient des besoins immenses qui demeurent sur ce sujet, le Département a souhaité proposer ce nouveau dispositif, nommé "Un premier pas", comme une invitation, pour les victimes et leurs proches, à faire ce premier pas, décisif pour sortir des violences.

Cette ligne téléphonique a pour objectif de proposer une réponse concrète et « locale » en apportant écoute, information et orientation personnalisées à toute personne majeure confrontée à une situation de violence, dans le Val-de-Marne.

En France, en 2021, 208 000 plaintes pour violences commises par un partenaire, ou un ex-partenaire, ont été enregistrées. 143 personnes en sont mortes.

Dans le Val-de-Marne, entre 4,6 et 6,6 femmes victimes de violences intrafamiliales pour 1 000 plaintes déposées (la moyenne nationale étant de 2,4).

Un dispositif porté des professionnels de l’écoute sociale et un réseau associatif

L’ensemble des appels reçus par « Un premier pas » sont en charge par 4 écoutants, tous travailleurs sociaux, formés à l’écoute sociale, et à même de proposer l’écoute la plus adaptée aux appelants.

Par ailleurs, "Un premier pas" s’appuie sur un maillage territorial d’associations et de professionnels, et notamment sur un partenariat avec trois des associations du Schéma départemental d’aide aux victimes : le CIDFF 94, l’APCARS 94, et l’APCE 94.

Ces trois associations proposent un accompagnement global des appelants pour les aider à sortir des violences. Les personnes qui le souhaitent peuvent demander à être rappelée par l’association choisie pour les accompagner.

Un partenariat avec trois associations du schéma départemental d'aide aux victimes

L’Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion social (Apcars 94)

Une association humanitaire, partenaire de la Justice, qui place la victime, le prévenu et l’ancien détenu au cœur de son action.

Plus d’informations : www.apcars.fr



Une association proposant un accompagnement des différentes thématiques ou problématiques rencontrées dans le domaine du couple et de la famille.

Plus d’informations : www.apce94.fr



Une association mettant gratuitement à la disposition du public et en priorité des femmes, toutes les informations utiles dans les domaines juridique, professionnel, économique, social et familial.

Plus d’informations : www.cidff94.fr

Un outil complémentaire aux dispositifs existants

"Un premier pas" est un numéro d’écoute, d’information et d’orientation complémentaire des dispositifs existants, comme, notamment, le 3919.

Son approche "locale", au plus près de la situation concrète des appelants, permet de proposer une autre alternative aux victimes pour trouver une écoute et un accompagnement vers une sortie des violences. Il ne constitue pas un dispositif d’urgence ou de recours.

Pour rappel, en cas d’urgence :

Pour contacter la police : composez le 17 ou le 114 par sms

Numéro national « arrêtons les violences » (24h/24h et 7 jours/7) : 39 19

